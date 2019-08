Animateurin Nena gibt alles, aber Mallorca will nicht

Eines vorneweg: Nena hat am Mittwoch (14.8.) eine erstklassige Show auf Mallorca abgeliefert. Doch was das Publikum im Edelhafen Port Adriano ihr entgegenbrachte, trieb einem die Schamesröte ins Gesicht.

Pünktlich um 22 Uhr betrat die mittlerweile 59-Jährige die Bühne. Bereits mit dem zweiten Lied haute die Sängerin mit "Nur geträumt" einen ihrer Klassiker raus. Vereinzelte Menschen in den hinteren Reihen tanzten ekstatisch. Die anderen nahmen es schweigend zur Kenntnis.

Nena entschuldigte sich dafür, dass sie kein Spanisch spricht. Das war egal, denn auf die Frage, wer deutsch ist, meldeten sich fast alle. Das Publikum war von jung bis alt gut durchmischt. Das kleine Festivalgelände war zwar nicht ausverkauft, aber gut gefüllt.

Doch ziemlich schnell stellte sich heraus, dass das richtige Ambiente fehlt. Viele Leute haben den Gewissenskonflikt zwischen Sitzen und Stehen für die Gemütlichkeit entschieden. Bereits nach dem dritten Song wechselte Nena auf eine kleine Bühne in der Mitte der Zuschauer. Es dauerte nicht lange, ehe die Sängerin das erste Mal den fehlenden Publikumsgesang beklagte. "Ich will keine Animateurin sein. Aber bei den langen Ooohs dürft ihr ruhig mitsingen." Eine Reaktion blieb aus.

Im Vergleich zu den vorherigen Konzerten ihrer Tour hat Nena einige eher unbekannte Lieder ausgelassen und recht schnell zu den Klassikern vorgespult. Vielleicht eben auch, weil das Publikum gelangweilt rumlümmelte. Bei der Ballade "Wunder geschehen" hätte man schon mit etwas Begeisterung rechnen können. Handgezählte drei Taschenlampen von Mobiltelefonen schwenkten im Takt durch die dunkle Nacht.

Beim Hit "Leuchtturm" vielleicht? Nena singt das Lied kurz an, um dann mit einem "Stopp" zu unterbrechen. "Könnten die Leute in der VIP-Zone bitte von ihren Stühlen aufstehen", flehte die Sängerin. Die Bitte blieb unerhört. Genauso wie ein gespieltes Vergessen des Textes. "Habt ihr noch Lust? Sonst gehen wir nach Hause", so Nena.

Erst bei den "99 Luftballons" regte sich das Publikum. DIe Handys schnellten in die Höhe. Für einen Instagram-Post war die Sängerin also doch noch zu Gebrauchen. Etwas symbolisch war, dass Nenas zwei mitgebrachten großen Luftballons, auf denen Love stand, durch den Wind vom Konzertgelände weggeweht wurden.

Die Sängerin zog sich kurz zurück und kam alsgleich wieder. Warum ist fraglich, denn Zugabe hat niemand gerufen - und hätte auch niemand verdient gehabt. Die Sängerin hüpfte wie eine 20-Jährige über die Bühne und schmetterte ihren Song "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann". Da die Security die Absperrung zu den vorderen Bereichen geöffnet hatte, gingen ein paar Leute von den hinteren Plätzen nach vorne und ein Hauch von Konzertatmosphäre tauchte auf. Nachdem Nene mit einem "Das war's" von der Bühne verschwand, hallten tatsächlich Zugabe-Rufe über das Gelände. Mit "Wir gehören zusammen" beendet sie das Konzert. Folgende Zeilen stehen etwas symbolisch dafür: "Es tut mir manchmal weh, doch es tut mir niemals leid, denn irgendwie gehören wir zusammen."