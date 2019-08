Nena stößt in Port de Sóller auf ihre erfolgreiche Tour an

Nena tritt in Port Adriano auf.

Nena tritt in Port Adriano auf. Foto: Promo

Seit dem 29. Mai ist Nena mit ihrer "Nichts versäumt – Open Air Tour" in Deutschland unterwegs, am Mittwochabend (14.8.) gibt sie ein Konzert in Port Adriano.

Die Sängerin ist schon seit Montag auf der Insel, sie hat Teile ihrer Familie mitgebracht, wie die beiden Zwillinge Larissa und Sakias, die Teil ihrer Band sind, Sohn Simeon steht an den Keybords.

Am Dienstag stieß sie mit dem Management, Band und Crew auf ihre bisher erfolgreiche Tour im Bikini-Hotel in Port de Sóller an. Der Soundcheck zum Konzert ist auch schon über die Bühne gegangen. Es gibt noch Karten. /lk

Nena live, 14.8., 22 Uhr, Port Adriano, Karten ab 49,50 Euro unter www.mallorcatickets.com