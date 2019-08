Jamiroquai-Frontsänger kauft Haus in Port d'Andratx auf Mallorca

Jay Kay, Frontmann der britischen 90er-Jahre-Jazz-Funk-Band Jamiroquai hat sich in einer der nobelsten Urbanisationen von Port d'Andratx im Westen von Mallorca ein Haus gekauft.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, liegt die Immobilie auf dem an den Segelclub angrenzenden Berg. Von Mon Port aus hat man einen Blick über die ganze Bucht des Ortes. In der Lage liegen zahlreiche weitere Villen im Wert von bis zu 30 Millionen Euro.

Der Sänger wird das neu erworbene Haus nutzen, um mit seiner Familie dort seine Freizeit zu verbringen. Auch in der Vergangenheit kam Jay Kay immer wieder mal nach Mallorca, um auf der Insel zu entspannen.

Zuletzt war der Sänger im Mai auf Mallorca zu Gast. Damals trat seine Band beim Mallorca Live Festival in Calvià auf. Bei seinem Besuch wurde der Sänger unter anderem in einem Restaurant in Port d'Andratx gesehen. Auch 2003 und 2005 war die Band in der Stierkampfarena in Palma de Mallorca aufgetreten.

Aus seinem Privatleben gibt der Jamiroquai-Frontmann kaum Details bekannt. Erst 2017 etwa berichtete er den Medien, dass er verheiratet und mit seiner Frau María bereits seit zehn Jahren liiert ist.

Die Band um den Frontmann Jay Kay ist seit 1992 aktiv und wurde Mitte der 90er unter anderem durch Songs wie "Virtual Insanity" und "Canned Heat" bekannt. Das bislang letzte Album "Automaton" erschien 2017 nach siebenjähriger Schaffenspause. /sw