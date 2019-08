Königin Letizia öffnet dem deutschen TV ihre Bürotüren

Die spanische Königin Letizia hat dem ZDF für eine Dokumentation erstmals die Pforten ihres Büros geöffnet. Im Rahmen der Doku-Reihe "Beruf: Königin!" entstanden nach Angaben des Senders Nahaufnahmen, die zeigen, dass Letizia von Spanien, Mathilde von Belgien und Máxima der Niederlande "ihre Funktion als Beruf und Berufung verstehen". Zu sehen ist die Sendung am Samstag (24.8.) um 19.25 Uhr im ZDF, das Video in der Mediathek ist ab dem Vortag um 19.25 Uhr verfügbar.

"Die Spanier kannten die preisgekrönte Journalistin Letizia Ortiz als Moderatorin ihrer Hauptnachrichtensendung", heißt es in der Programmankündigung. "Ihre steile Karriere endete mit der Hochzeit, danach begann für Letizia ein völlig anderes Leben, zunächst als Kronprinzessin, dann als Königin. Doch manche ihrer Landsleute sehen in ihr noch immer die ehrgeizige Journalistin. Von Anfang an will Letizia nicht nur Schirmherrschaften sammeln, sondern tief in Themen einsteigen, die ihr liegen: Gesundheit, Ernährung, Bildung und Frauenrechte. Dabei zeigt sie offen eine klare Haltung. Das ist neu für eine spanische Königin und nicht immer kommt das gut an. Arbeitsbesuche, Empfänge, Reisen, Reden – alles wird am eigenen Schreibtisch präzise vorbereitet. Drei Mitarbeiter unterstützen sie dabei."

Bei aller Professionalität gleiche Letizia nach außen eher einer Managerin als einer Landesmutter, wie ihre Schwiegermutter eine war, "manche Boulevard-Blätter werfen ihr deshalb Überheblichkeit vor".

Für die Dokumentation hat Filmemacherin Julia Melchior Letizia ein Jahr lang bei Terminen im In- und Ausland begleitet und beobachtet, heißt es beim ZDF. "Entstanden ist eine Nahaufnahme, die eine engagierte Königin zeigt: Unermüdlich im Einsatz, sei es als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen beim Welternährungstag in Rom, bei einer humanitären Mission im Katastrophengebiet von Mosambik oder beim Kampf gegen Frauenhandel und Prostitution."

Interviewpartner wie María Neira, Direktorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Charles Powell, Direktor des Think Tanks "Elcano", Juan Pablo de Laiglesia, Staatssekretär für Internationale Zusammenarbeit, und Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa berichten, wie Letizia von Spanien ihren Beruf versteht und ausfüllt. /ff