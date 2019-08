Quentin Tarantino belebt Mallorca-Band Los Bravos

Manchmal muss nur der richtige Song im Auto-Radio laufen, damit eine Geschichte ins Rollen kommt. Wie jetzt in dem neuen Film von Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood" (Es war einmal in Hollywood), der gerade in den Kinos angelaufen ist. In einer Szene, wo Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt) mit seinem Schauspieler-Kumpel Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) in einem Chevrolet Camaro durch das Los Angeles der 60er-Jahre fährt, läuft das Lied „Bring a Little Lovin'".

Der vorwärtstreibende Beat trägt auch den Trailer zu dem Film. Es ist ein von Energie strotzender Song, und er stammt von der mallorquinischen Band Los Bravos. Gesungen hat ihn Mike Kennedy, ein gebürtiger Berliner, der seit 1963 auf Mallorca lebte. Nach seiner Ausbildung zum Bierbrauer in Köln hatte es ihn mit seiner damaligen Band Mike Rat & The Runaways auf die Insel verschlagen. Aus einer Fusion mit der hiesigen Gruppe Los Sonors bildeten sich dann die Los Bravos. Die MZ erreicht Mike Kennedy telefonisch in der baskischen Stadt Vitoria, wo der 75-Jährige seit mehr als zehn Jahren lebt.



Die Geschichte des Hits



„Geschrieben hat den Song die australische Band The Easybeats. Der Sänger war ein Freund von mir. Die haben die Nummer auch raus­gebracht, aber das wurde kein Erfolg", sagt Mike Kennedy, der eigentlich Michael Kogel heißt und nach seiner Trennung von den Los Bravos im Jahr 1969 als Solokünstler auftrat.

