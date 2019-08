Deutsche Kuppel-Show "Love Island" dreht auf Mallorca

Die Fans der deutschen Kuppel-Show "Love Island" können mit dem Countdown-Zählen beginnen: Ab dem 9. September soll auf RTL II wieder heftig geflirtet werden. Dann streiten sich zwölf Teilnehmer in sechs wechselnden Paaren wieder um 50.000 Euro und zwar wie schon 2018 auf einer Finca auf Mallorca. Wer es nicht schafft, einen Partner für sich zu gewinnen, fliegt raus.

In einem Haus zwischen Santa Margalida und Son Serra de Marina, in der Nähe des Agroturismus-Lokals Can Maties, finden momentan die Dreharbeiten statt. Moderatorin der Show ist wieder Jana Ina Zarrella. Das Finale ist am 3. Oktober zu sehen.

Hintergrund: So geht's beim Format "Love Island" zu

Im Vergleich zu vorherigen Staffeln gibt's aufgrund des Erfolges der letzten Staffeln sogar eine Woche mehr "Love Island", also insgesamt vier Wochen.

RTL II selbst beschreibt das Format folgendermaßen: Der Zuschauer wird mit dem Format jeweils auf eine sonnige Insel entführt. Abenteuerlustige Singles erleben in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller Partys und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

Erfunden hat die Flirtshow ursprünglich die britische Produktionsfirma ITV Entertainment. Auch sie hat auf Mallorca 2016 und 2017 gedreht.

Bleibt nur zu hoffen, dass es nach dem Sturm und kühleren Temperaturen auf Mallorca am Dienstag (27.8.) bald wieder warm wird auf der Insel, denn bei "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" spielen Klamotten ja bekanntlich eher eine Nebenrolle. /sw