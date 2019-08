Konzert, Foto-Session und Fan-Talk: Jon Bon Jovi geht in Palma de Mallorca an Bord

Die musikalische Themenkreuzfahrt "Runaway with Jon Bon Jovi" kommt am Dienstag (27.8.) im Hafen von Palma de Mallorca an. Die "Norwegian Pearl" geht laut Plan um 15 Uhr vor Anker, um den aus New Jersey stammenden 57-Jährigen an Bord zu holen, wo er den Fans Frage und Antwort steht und es die Möglichkeit für Fotos gibt. Um 21 Uhr geht Bon Jovi dann wieder von Bord.

Am Mittwoch legt das Schiff um 8 Uhr wieder in Palma an und bleibt dann bis 18 Uhr. Dann geht es wieder in Richtung Barcelona, wo die Kreuzfahrt am Montag gestartet war. Auf der Fahrt spielt der Rocker ein Konzert.

Neben Jon Bon Jovi spielen in diesen Tagen auch andere bekannte Musiker wie Johnny Rzeznik von den Goo Goo Dolls Konzerte an Bord. Es ist nicht die einzige Mottofahrt dieser Tage. Am Montag legte in Palma die "Oasis of the Seas" mit einer LGTBI-Kreuzfahrt an. /pss