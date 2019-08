Hafen von Porto Cristo auf Mallorca wird für Nadals Katamaran umgestaltet

So sieht eine "80 Sunreef Power" aus, der neue Katamaran von Rafael Nadal.

So sieht eine "80 Sunreef Power" aus, der neue Katamaran von Rafael Nadal. Foto: Sunreef Yachts

Mallorcas Tennis-Star Rafael Nadal will mit seinem neuen Luxuskatamaran "80 Sunreef Power" in seinem Heimathafen Porto Cristo anlegen. Dafür muss dieser allerdings ein wenig umgebaut werden, denn das Schiff verfügt über 24 Meter Länge und 12 Meter Breite. Damit Nadals Yacht, die derzeit gebaut wird, an die Anlegestelle passt, müssen sechs Stege von derzeit zehn Metern Länge auf dann acht Meter reduziert werden. Die Breite wird von 3,8 Meter auf 3,5 Meter reduziert.

Die Hafenverwaltung Ports de Balears hat die Änderungswünsche erlaubt, die der Club Náutico de Porto Cristo eingereicht hatte. Laut dem Generaldirektor der Hafenverwaltung, Xavier Ramis, sei nicht klar gewesen, dass die Modifizierung aufgrund eines Wunsches von Nadal beantragt wurde. Die Erlaubnis der Hafenverwaltung ist zunächst auf ein Jahr begrenzt, kann aber verlängert werden. Laut Ramis soll damit gewährleistet sein, dass die Genehmigung bei möglichen Manövrierproblemen mit dem großen Schiff wieder zurückgenommen werden kann.

Der neue Katamaran von Nadal kann zwölf Passagiere beherbergen und kostet rund 5,5 Millionen Euro. Es wird damit gerechnet, dass das Schiff bis Jahresende ausgeliefert wird. Ob es rechtzeitig zur Hochzeit mit seiner Jugendfreundin Francisca María Perelló klappt, ist noch ungewiss. Seine bisherige Yacht "Beethoven" hat Nadal für 2,6 Millionen Euro zum Verkauf ausgeschrieben. /jk