Mallorca-Freund Peter Maffay mit klaren Statements zum 70. Geburtstag

Peter Maffay ist Mallorca seit bald 50 Jahren verbunden – fast so lange, wie er auf der Bühne steht. In Berlin lässt er es an diesem Donnerstag richtig krachen. Foto: Bendgens

Mallorca-Fan und MZ-Preisträger Peter Maffay feiert an diesem Donnerstagabend (29.8.) effektvoll in seinen 70. Geburtstag rein: Der Rock-Musiker, der zudem auch noch sein 50. Bühnenjubiläum begeht, gibt in der Berliner Columbia-Halle ein Konzert, das live in 77 deutsche Kinos übertragen wird. Am Geburtstag selbst erscheint dann „Jetzt", sein erstes Studioalbum seit 2014.

Den bereits vorab veröffentlichten Songs nach zu schließen, ist es ein Album der starken Statements. In dem von Johannes Oerding und Benjamin Dernhoff geschriebenen Titelstück „Jetzt" verortet sich der immer noch frischgebackene Vater – seine jüngste Tochter ist noch kein Jahr alt – ganz und gar in der Gegenwart: „Nur der Moment ist wirklich/ Die Zeichen stehen auf jetzt/ .../ Vielleicht ist das hier auch das letzte Lied."

Und in „Morgen" warnt er ebenso rockig wie eindringlich vor dem grassierenden Rechtspopulismus und sucht den Schulterschluss mit der „Fridays for Future"-Bewegung: „Wann kommt die Zeit, wenn wir endlich kapieren/ Dass Planeten nicht unsterblich sind."

Für sein Engagement für traumatisierte Kinder und Jugendliche mit der Fundación Tabaluga in Pollença und seine klare Haltung im Umweltfragen hatte Peter Maffay im Juni auf Mallorca den MZ-Preis für soziales Engagement und Nachhaltigkeit entgegengenommen.