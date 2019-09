Schluss mit lustig: DJ Düse verlässt den Bierkönig

15 Jahre lang hat er für beste Stimmung im „Bierkönig" an der Playa de Palma gesorgt, jetzt verlässt DJ Düse den Partytempel. Wie Daniel Berger, wie er eigentlich heißt, am Sonntagmittag über seine Facebook-Seite mitteilte, stehe er am 12. September das vorerst letzte Mal im „Bierkönig" auf der Bühne.

Die Entscheidung habe aber nichts mit den Themen Gage, Wertschätzung oder der vermeintlichen veränderten Playa de Palma zu tun. Der DJ hatte vor einiger Zeit noch bemängelt, dass die Honorare für DJ am Ballermann zu niedrig seien und er sich mehr Wertschätzung von den Lokalbetreibern wünsche.

Der Entschluss, den „Bierkönig" als Resident-DJ zu verlassen, reife seit einiger Zeit in ihm. „Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen", schreibt der gebürtige Leipziger, dessen Song „Hubschraubereinsatz" sogar in den deutschen Charts war. Nach seinem letzten regulären Auftritt am 12. September wolle nach er Deutschland fliegen und in die Babypause gehen.

Kleiner Trost für alle Düse-Fans: Der DJ kehrt noch zweimal für Auftritte in seine bisherige Wirkungsstätte zurück. „Zum Closing kehre ich nochmal mit einem Live-Auftritt auf die Bierkönig-Bühne zurück", verspricht der DJ. Und auch im November stehe er vom 15. bis 17. November nochmal an den Turntables des Bierkönigs – um mit seinen Fans „ein letztes Mal die Bude abzureißen. Danke zu sagen. Abschied zu nehmen."

Er habe es sich nicht leicht gemacht, seine DJ-Karriere im „Bierkönig" an den Nagel zu hängen: „Der Tag der Kündigung war einer der schwersten Tage, die ich jemals durchstehen musste", schreibt er bei Facebook. Der Bierkönig sei immer ein großer Teil seines Herzens, seines Lebens und ein Teil Geschichte für alle Mallorca-Fans gewesen. „Hier habe ich die Frau meines Lebens kennen gelernt, Freundschaften geschlossen und mich immer Zuhause gefühlt."