Bon Jovi verbrachte die Stunden nach dem Konzert in Palmas Viertel Santa Catalina

Nach und nach wird bekannt, wie Bon Jovi die Zeit vor und nach seinem Konzert in Palma de Mallorca verbracht hat. Die Nacht auf den Konzerttag Mittwoch (28.8.) übernachtete er in einem bekannten Hotel der Balearen-Hauptstadt. Und am Mittwochabend, nach dem Konzert an Bord des Kreuzfahrtschiffs "Norwegian Pearl" wählte er Palmas Stadtviertel Santa Catalina fürs Dinner.



Im Restaurant Vandal an der Plaça del Progrés probierte er mehrere Gerichte. Es handelt sich um ein Restaurant, das Gastronomie und Rockmusik kombiniert. Der Besitzer des Lokals freute sich über den prominenten Besuch und teilte ein Foto über Instagram.