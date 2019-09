Deutsche spenden 12.000 Euro für Bedürftige in Alcúdia

Anlässlich ihres 50. Geburtstags hat die Münchnerin Christiane Link mit Ferienhaus in Alcúdia ihre Freunde um eine Spende für bedürftige Menschen in der Gemeinde statt um Geschenke gebeten. Bei der Feier seien so 7.000 Euro zusammengekommen, teilte die Familie der MZ mit.

Ehemann Mark Wössner erhöhte den Betrag auf 12.000 Euro. „Wir haben es so wunderschön auf Mallorca. Und die Mallorquiner sind so nett zu uns und so gastfreundlich. Auf diese Weise möchten wir einmal Danke sagen", wird das Geburtstagskind zitiert. Der Scheck wurde inzwischen an die Bürgermeisterin von Alcúdia, Bàrbara Rebassa, übergeben. /ff