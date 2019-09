Bischof Taltavull verabschiedet die Mönche im Kloster Lluc

Die Dankesmesse am Sonntag (8.9.).

Im Kloster von Lluc in den Bergen von Mallorca hat es nach 128 Jahren einen Wechsel gegeben. In einer Dankesmesse hat der Bischof Sebastsià Taltavull am Sonntag (8.9.) die Mönche der Kongregation Sagrados Corazones verabschiedet. Ab sofort wird der Priester Marià Gastalver dem Kloster vorstehen. Die Kongregation hatte die Leitung 1891 übernommen. Nun gibt es keinen Nachwuchs mehr und die Arbeit war den verbleibenden betagten Mönchen über den Kopf gewachsen.

Zu seinem neuen Team sagte Gastalver im Rahmen der Messe: "Wir sind weniger aber kräftig." Der neue Prior dankte dem Bischof für die neue Aufgabe, hob die große Leistung seiner Vorgänger hervor und sprach von "vielen neuen Projekten". Der scheidende Prior, Ricard Janer erzählte stichwortartig die Geschichte des auch bei Urlaubern auf Mallorca beliebten Ausflugsziels in der Berggemeinde Escorca. /tg