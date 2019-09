Model Franziska Knuppe tauft neues Aida-Schiff auf Mallorca

Die Taufpatin für das neue Kreuzfahrtschiff der Reederei Aida Cruises steht fest: Model und Moderatorin Franziska Knuppe wird das inzwischen 14. Schiff der Aida-Flotte in Palma de Mallorca auf den Namen Aida Mira taufen. Das hat der Konzern in einer Pressemitteilung vom Dienstag (17.9.) angekündigt.

Der Festakt ist für den 30. November geplant. "Vor der Kulisse der majestätischen Kathedrale La Seu sind Gänsehautmomente vorprogrammiert", heißt es. Für Knuppe ist es nicht die erste Aida-Taufe. Die gebürtige Rostockerin gab vor zehn Jahren auf Mallorca der Aida Luna ihren Namen. Zur Seite stehen wird dem Model bei der neuen Taufe Kapitän Manuel Pannzek, der dann auch auf Aida Mira das Kommando auf der Brücke übernehmen werde.

Den Rahmen für die Taufe bildet laut dem Konzern ein Charity-Event, die Erlöse kommen Aida Cruise & Help zugute: "Unter diesem karitativen Dach sammelt Aida seit 2018 als Partner der Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help Spenden für den Bau von Schulen in Entwicklungs- und Schwellenländern." /ff