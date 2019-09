Sterneküche und Swing: Charity-Abend auf Weingut Castell Miquel

Schon mal vormerken und möglichst schnell reservieren, denn die Plätze dürften begehrt sein: Am 4. Oktober lädt die „Natureheart Foundation for Kids" des Unternehmers Michael Popp erneut zu einem Charity-Dinner auf das Weingut Castell Miquel bei Alaró.

„Unsere Stiftung konnte wieder zahlreiche Projekte im In- und Ausland realisieren und damit die Lebenssituation vieler Kinder deutlich verbessern", formuliert der Gründer und Eigentümer von Bionorica, eines Herstellers von pflanzlichen Arzneimitteln, in der Einladung. „Lassen Sie uns diesen Abend inmitten der faszinierenden balearischen Landschaft gemeinsam erleben und genießen – und dafür sorgen, dass wir ebenfalls gemeinsam weiterhin Gutes tun."

Neben den Erlösen aus einer Tombola mit hochwertigen Preisen soll ein Großteil des Eintrittsgeldes von 75 Euro dem guten Zweck zufließen. Neben dem musikalischen Rahmen – angekündigt sind der Swing-Musiker Robert Jay sowie ein Überraschungsgast – lockt vor allem das gastronomische Aufgebot. Den Aperitiv serviert Víctor García vom Restaurant La Fortaleza de Cap Rocat. Um die Vorspeise kümmert sich Sterneköchin Maca de Castro vom El Jardín in Alcúdia, den Hauptgang stellt der in dieser Ausgabe schon ausführlich vorgestellte Santi Taura, und um den Nachtisch kümmert sich Jordi Calvache.

Die 2007 von Michael Popp gegründete Stiftung hat bislang 2,5 Millionen Euro in rund 30 Projekte in acht Ländern investiert. Sie ermöglicht etwa Auszeiten für Kinder in schwierigen Lebensituationen in Deutschland und Ausbildungs-Werkstätten in Kirgistan. Auf Mallorca bietet sie kostenlose Workshops für Schulen auf der Finca Sa Canova an.



So sind Sie dabei

Das Weingut Castell Miquel befindet sich auf der Landstraße von Alaró nach Lloseta km 8,7. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen per E-Mail oder Fax bis 24.9. an klemm@natureheart-foundation.de (Tel.: +49-9181-40 61 289, Fax: +49-9181-40 61 557) oder info@mallorca-bs.com. Nur gültig nach Vorabüberweisung von 75 Euro für Dinner, Getränke und Konzert an Vinorica S.L., IBAN ES09 2038 6575 1560 0002 9687, BIC CAHMESMMXXX