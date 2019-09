TV-Tipp: Galileo zeigt Projekt eines Deutschen auf Mallorca

Der Sender ProSieben zeigt am Donnerstag (19.9.), im Wissensmagazin Galileo, um 19.05 Uhr einen Deutschen, der Mallorca mit einem neuen Trinkwasser-System vor den Plastikflaschen retten will. Die Sendung läuft im Rahmen der „Green Seven Week".

Plastik ist überall. Auch wenn in Deutschland langsam ein Umdenken stattfindet und immer öfter auf Plastikflaschen verzichtet wird, sind sie nach wie vor ein großes Problem. Besonders Urlaubsregionen sind stark davon betroffen.

Vielleicht hat einer nun die entscheidende Lösung gefunden, heißt es in der Programmankündigung. Ein Deutscher hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einweg-Behältern auf Mallorca den Kampf anzusagen. Er entwickelt auf der Insel ein Trinkwasser-System, das smart und umweltfreundlich ist.

