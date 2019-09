Oktoberfest auf Mallorca: Die Krüge hoch im Pueblo Español

Die Krüge hoch! Ist zu Beginn des Oktoberfests am Freitag (20.9.) gegen 19.30 Uhr noch viel Platz auf den Bänken, in der Sala Magna und auf der Terrasse des Pueblo Español in Palma de Mallorca, füllen sich diese etwa eine Stunde später zügig. Neben der typischen Maß werden vor allem Schweinshaxe und Brezel gerne bestellt.

Als die Band loslegt, kommt das Publikum langsam in Fahrt. Sicher ist die Stimmung nicht vergleichbar mit der auf dem Original Oktoberfest in Deutschland, jedoch lassen sich auch im Pueblo Español die Leute nicht zweimal bitten, die Krüge zu heben und anzustoßen. Die überwiegend spanischsprachigen Besucher sind nicht textsicher, schunkeln aber mit und haben sichtlich Freude an der bayerischen Tradition. Auch die Kleinsten haben Spaß und tanzen zwischen den Reihen zu deutscher Volksmusik.

Gefeiert wird im Pueblo Español noch bis zum 6. Oktober, Veranstalter ist wie im vergangenen Jahr Trui Espectacles. Los geht es donnerstags und freitags um 19.30 Uhr, samstags und sonntags um 12.30 Uhr. Der Event im Pueblo Español ist dieses Jahr das bislang einzige größere Oktoberfest auf Mallorca.