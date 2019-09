So viel Mallorca steckt in der Komödie "Nachts baden" mit Maria Furtwängler

Finca-Stimmung nahe des kleinen Ortes Cas Concos in der Gemeinde Felanitx auf Mallorca, nächtliches Baden an Mallorcas Stränden, eine fast durchgehend von Zikaden-Zirpen untermalte Handlung: Der Sender ARD zeigt am Mittwoch (25.9.) die im September und Oktober vergangenen Jahres auf der Insel gedrehte Komödie „Nachts baden" mit Maria Furtwängler in einer der Hauptrollen ausgestrahlt. Die MZ hat vorab schon einmal reingeschaut.

Die bekannte deutsche Schauspielerin und „Tatort"-Kommissarin Furtwängler spielt in dem Film die Rocksängerin Pola, die sich in besseren Zeiten eine Finca geleistet hat und dort ihr Comeback plant. Zu ihrer Tochter Jenny (Tijan Marei) hat sie ein schwieriges Verhältnis. Als die 20-jährige, von Panikattacken geplagte Studentin mit ihrem Studienfreund Kasimir (Jonathan Berlin) auf die Insel reist, um sich in Ruhe auf eine Prüfung vorzubereiten, geraten beide immer wieder aneinander.



Mallorca-Orte

Nach ein paar kurzen Einstellungen aus dem Hörsaal einer deutschen Universität nimmt Regisseurin Ariane Zeller die Zuschauer direkt mit ins ländliche Mallorca. Zeller und ihr Mann Frank, der das Drehbuch des Films geschrieben hat, besitzen selbst ein Ferienhaus im Tramuntana Dorf Galilea und wollten die Insel genau so zeigen, wie sie sie kennen, fernab von Klischees. Neben dem einladenden Pool wachsen auf Polas Finca, wie es sich gehört, daher auch Aloe-Vera-Pflanzen, im Inneren des rustikalen, aber teilweise sehr modern eingerichteten Hauses steht ein Gasherd. Fortbewegt wird sich entweder im Oldtimer mit dem hierzulande typischen, mit „H" beginnenden Kennzeichen oder per Überlandbus – zum Beispiel zum Kongress-Zentrum in Palma de Mallorca, dem Auditorium, in dem Pola auftritt, oder dem Beach Club Illetas. Wer genau hinschaut, dem fällt auf, dass die Haltestelle nahe des Ortes Cas Concos mit einem blauen statt dem typisch gelb-roten Schild nicht wie eine Tib-Haltestelle aussieht. An einer anderen Stelle im Film scheint beim Drehen das Wetter offensichtlich nicht ganz mitgespielt zu haben. So sind am Stadtstrand von Palma de Mallorca zwar Liegen aufgebaut, auf denen sich Badegäste sonnen, und auch Jenny genießt in Ruhe ihren sommerlichen Drink am Chiringuito, vor der Kamera prasseln jedoch eindeutig dicke Regentropfen herunter und der Himmel ist trüb. Auch, dass Polas Manager und Ex-Freund Butzke (Karsten Antonio) mit seinem Oldtimer-Mercedes mitten in Palmas belebtem Lonja-Viertel im Halteverbot ohne Warnblinklicht parkt und in aller Seelenruhe mit Jenny und Kasimir einen Martini trinkt, wirkt unrealistisch.



Sprache

An derselben Stelle zeigt sich auch eine der kleineren Ungereimtheiten bei den im Film verwendeten Sprachen. Butzke fragt den spanischen Kellner Alberto, auf die Qualität seines Martinis anspielend: „Ist das Martini für 5,80 Euro, Alberto?" Statt zu antworten, verstummt der Kellner nur und grinst. Auch am Ende des Films heult sich Butzke bei der Kellnerin einer Bar über die harte Musikbranche aus. Von der Frau namens Mercedes kommt bis auf ein schüchternes Grinsen keine Reaktion. Etwas kurios wirkt auch die Szene, in der Jenny im Kongress-Zentrum in Palma de Mallorca, wo sie einen Vortrag ihres Vaters anhören möchte, dem Türsteher auf Englisch sagt, dass sie einen Termin mit Professor Buchheimer hat. Er antwortet ihr auf Deutsch mit Akzent: „Und wer sind Sie?". Dabei erfährt der Türsteher erst wenig später, dass Jenny die Tochter des Vortragenden ist. Als Rocksängerin Pola später im Auditorium in Palma de Mallorca auftritt, erzählt sie ihrem Publikum zunächst auf Deutsch von ihrem Lampenfieber und Tochter Jenny, dabei sind die Zuhörer wohl weitgehend spanischsprachig. Mit dem Satz, „So this is for my biggest love", mit dem sie das Lied ihrer Tochter widmet, switcht sie dann zumindest zu Englisch.



Geräusche

Zuschauer sollten ansonsten einmal auf das durchgehende Zikaden-Zirpen achten. Egal ob Innenaufnahmen in Polas oder Butzkes Finca, am Parkplatz vor dem Auditorium am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca oder wenn Jenny zur Bushaltestelle oder von dort aus zur Finca zurück läuft: Sie zirpen wirklich immer.