So beging Mallorca den Tag der Deutschen Einheit

An einem Empfang zum Tag der Deutschen Einheit im Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel haben am Donnerstagabend (3.10.) knapp 200 Gäste teilgenommen. In ihrer Begrüßung erinnerte die deutsche Konsulin Karin Köller an den Mauerfall vor 30 Jahren, unterstrich aber auch, dass heute weltweit "neue Mauern, Barrieren und Stacheldrahtzäune" errichtet werden. Mit Verweis auch auf die Klimakrise zitierte Köller den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dessen Satz: "Die Welt ist aus den Fugen geraten".

Wobei an diesem Abend, auf der Terrasse eines Luxulhotels im Nobelvort Son Vida am Rande eines Golfplatzes, davon genaugenommen nicht so viel zu spüren war. Die wohl wichtigsten Gesprächsthemen bei Currywurst und "croquetas": die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook und die Wirren der spanischen Politik. Zu der Feier geladen waren Vertreter der deutschen Community auf Mallorca, der mallorquinischen und spanischen Institutionen sowie des konsularischen Corps. /ck