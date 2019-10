DJ Düse ist jetzt Papa, Peter Klein eröffnet Steakhouse

Nach seinem Abschied als DJ aus dem Bierkönig hat DJ Düse (Daniel Berger) von Freitag (4.10.) auf Samstag eine familiäre Nachtschicht eingelegt. Um Kurz nach fünf Uhr am Samstagmorgen wurde Marie-Luise geboren. "Sie wiegt 3.580 Gramm, alles ist super verlaufen", sagt der stolze Papa der MZ. Wegen der Geburt seiner Tochter hatte er seinen DJ-Job im Bierkönig aufgegeben. Er wird aber weiter als Sänger auftreten.

Am Sonntag wurde auch Sängerin und Würstchenbuden-Betreiberin Melanie Müller wieder Mutter. Nach einem Auftritt und Autogrammstunde am Samstag in einem Elektromarkt in Riesa (Sachsen) hat sie planmäßig in ein Krankenhaus in Leipzig eingecheckt, wo um 10.36 Uhr am Sonntagvormittag (6.10.) Matty per Kaiserschnitt zur Welt kam.

Foto: Privat

Mia Rose (2), die Tochter von Melanie Müller und ihrem Ehemann Mike Blümer, hat damit ein kleines Brüderchen bekommen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sei das Kind kerngesund und wiegt 3.300 Gramm. Schon am nächsten Samstag will sie beim Oktoberfest in Magdeburg auftreten.

Es gibt noch mehr Neuigkeiten vom Ballermann: Peter Klein, der Mann von Katzenberger-Mama Iris Klein, hat Samstag sein neues Steakhouse "Mendocino" eröffnet. Es liegt direkt neben dem "Café Pause", das seine Frau zusammen mit TV-Auswanderin Nadescha Leitze betreibt. Die beiden Lokale befinden sich an der Playa de Palma auf Höhe des Balneario 12. "Bei Peter gibt es deftiges, bei uns im Café Pause kann man dann zum Nachtisch kommen", sagte Iris Klein bei der Einweihung. Peter Klein betreibt das Geschäft zusammen mit einem Partner. Wie immer hat der Handwerker den ganzen Umbau selbst in die Hand genommen. Warum er ausgerechnet zum Ende der Saison sein Steakhouse eröffnet, beantwortete er: "Zur Hauptsaison kann ja jeder. Wir wollen über den Winter bei laufendem Betrieb Erfahrungen sammeln und dann bestens vorbereitet in die Saison starten."