So ist das Schloss Sa Fortalesa, auf dem Rafael Nadal und Mery Perrelló heiraten

Wenige Tage vor der geplanten Hochzeit von Tennisstar Rafael Nadal und seiner Verlobten Mery Perrelló, kocht auf Mallorca die Gerüchteküche. Wer wird zu dem gesellschaftlichen Event auf der Insel eingeladen? Wird die Öffentlichkeit überhaupt etwas von der Feier zu Gesicht bekommen?

Nadal und Perrelló sowie ihre Familien und Freunde bemühen sich um absolute Diskretion. Die Feier wird am Samstag (19.10.) stattfinden. Und der Ort ist so abgeschirmt wie sonst keiner auf der Insel. In Sa Fortalesa - eine Art Schloss auf einer Halbinsel bei Pollença - dient häufiger prominenten Paaren die Kulisse zum Heiraten. Von der Gästeliste des Brautpaares Nadal-Perrelló ist zwar nicht viel bekannt. Aber immerhin wird königlicher Besuch erwartet. Spaniens Ex-König Juan Carlos gehört sicherlich zu den etwa 500 geladenen Gästen.

Hintergrund: Die geheimnisvolle Festung Sa Fortalesa öffnet sich

Bei dem abgeschiedenen Gebäude Sa Fortalesa handelt es sich um ein prunkvolles Gemäuer aus dem 17. Jahrhundert, das auf der Halbinsel Punta Avançada bei Pollença steht. Auf dem Landweg kann man es nur über die Landstraße nach Formentor erreichen. Ansonsten werden viele Gäste mit dem Hubschrauber anreisen oder einen der Anleger in den beiden abgeschiedenen Buchten nutzen, die zum Grundstück gehören.

Wer sich auf Sa Fortalesa das Ja-Wort geben will, muss mindestens 40.000 Euro Miete hinlegen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" herausfand. Dazu kommen die prachtvollen Übernachtungszimmer, die zusätzlich bezahlt werden wollen. /tg