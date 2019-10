TV-Tipp: Der MDR traf die Lebensretter der Flutkatastrophe auf Mallorca

Ein Jahr nach der Schlammflut im Nordosten von Mallorca, bei der im Oktober 2018 insgesamt 13 Menschen ihr Leben verloren hatten, beschäftigt sich der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in der Sendung "Lebensretter" mit den Helden des tragischen Unglücks. Sven Voss spricht mit Deutschen und Mallorquinern, die das Unwetter auf Mallorca aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln erlebten.

"Der Brandenburger Daniel Thielk wird an diesem Tag zum Lebensretter", heißt es beim MDR. Das Unwetter und die folgende Schlammflut überraschen ihn auf dem Fahrrad. Er sucht Schutz in einem alten Schuppen. Von seinem Unterschlupf aus entdeckt er ein Mädchen in den vorbeirauschenden Fluten und rettet die Siebenjährige aus dem Wasser. Stundenlang harrt er mit dem Mädchen in dem alten Schuppen aus, bis das Unwetter endlich nachlässt und er die Kleine an eine Helferin des spanischen Zivilschutzes übergeben kann.

Auch mit Christina Heinen traf sich das MDR-Team für die 45-minütige Reportage. Heinen hat zu diesem Zeitpunkt bereits einen mehrstündigen Hilfseinsatz in den Knochen. Unermüdlich versucht der Zivilschutz die Insassen fortgeschwemmter Automobile aus ihren Fahrzeugen zu befreien. Die Rettungskräfte können kaum entscheiden, welche der Flutopfer sie zuerst aus dem Wasser ziehen sollen.

Ebenfalls in äußerster Not ist die Thüringerin Sandra Wessel mit ihren Kindern. Auch sie und ihre Familie sind im Auto vom Wasser überrascht und abgetrieben worden. In letzter Sekunde können sie sich aus dem Wagen befreien und der Flut entkommen.

In den Tagen nach der Flutkatastrophe spielt sich eine weitere dramatische Suchaktion ab. Die Mutter und der kleine Bruder des von Daniel Thielk geretteten Mädchens werden vermisst.

Capitan Santiago Ladegui vom spanischen Militär und der Feuerwehrmann Enric Campins Santucci schildern den schwersten Einsatz ihrer Karriere.

Die Episode "Unwetter auf Mallorca" in der Sendung "Lebensretter" wird am Donnerstag (10.10.) um 20.15 Uhr vom MDR ausgestrahlt. Den Trailer können Sie sich hier anschauen.