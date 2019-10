Bauchi räumt nach Streit die Finca von Boris Becker

Als ihn die Mallorca Zeitung am Telefon erreicht, klingt Georg Berres (Spitzname: Bauchi) niedergeschlagen. Er hat zusammen mit seiner Mitstreiterin Stephanie G. die Becker-Finca bei Artà verlassen. Nicht, weil er nach einem Gerichtsurteil vom 4.10. am Montag (14.10.) sowieso das Feld hätte räumen müssen. "Das Urteil war nicht der Auslöser. Ich kapituliere vor der Dummheit", sagt er der MZ.

Vorherige Woche war es zu einem handfesten Streit auf der Finca gekommen. Während eines Live-Streams bei Facebook griff ein Mitbewohner Bauchi an und rang ihn zu Boden. In dem Video wirft der Angreifer Bauchi vor, dass dieser die Kombination des Zahlenschlosses am Eingangstor weitergegeben habe. Weitere Anschuldigungen sind zu hören.

"Ich habe sechs Monate versucht, friedlich mit allen zusammenzuleben. Ich wurde drangsaliert und fertiggemacht", sagt Bauchi. Stephanie G. ist mit ihm gegangen. "So weit es ging, haben wir unsere Sachen mitgenommen." Auch ihre Hunde seien bei ihnen. Bauchi und Stephanie G. sind erst einmal bei unterschiedlichen Freunden untergekommen.

Am liebsten möchte Bauchi auf der Insel blieben. "Ich möchte jetzt nichts überstürzen." Auch wenn er nicht mehr auf der Finca wohnt, laut Urteil muss er noch 480 Euro Strafe zahlen. "So viel Geld, das ist völlig überhöht und Abzocke. Aber ich bezahle, damit ich meine Ruhe habe."

Video: Immer wieder gab es auf der Finca Streit unter den Mitbewohnern