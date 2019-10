Die Gäste der Hochzeit von Rafael Nadal auf Mallorca trudeln langsam ein

Die High Society trifft sich am Samstag (19.10.) nicht in Andratx, sondern in Pollença. Mallorcas Aushängeschild Rafael Nadal heiratet seine langjährige Freundin Maria Francisca Perelló. Das Event steht unter der größtmöglichen Geheimhaltung. Nun sind die ersten Fotos der Gäste aufgetaucht.



Das Brautpaar traf bereits am Freitag in der Festung Sa Fortalesa ein, wo sie sich das Ja-Wort geben werden. Der Tennisprofi entzückte seine Fans mit einem überraschenden Schnappschuss, den er in den sozialen Netzwerken teilte.





Das wohl gesellschaftlich größte Event des Jahres zieht ein großes Medieninteresse auf sich. Um die 20 Fotografen haben sich bereits am frühen Morgen in und um Pollença positioniert, um Fotos von den Gästen zu erhaschen. Ein geeigneter Punkt war der Eingang vom Hotel Illa d'Or, wo viele Gäste übernachten und die Nadal-Akademie in Manacor . Von dort aus starteten Busse Richtung Pollença.Bislang traten vor allem - neben der Familie um die bekannten Onkel Toni und Miguel Angel Nadal - sportliche Weggefährten von Rafael Nadal den Fotografen vor die Linse. Profi Feliciano López, der im kommenden Jahr auch beim ATP-Turnier auf Mallorca spielen wird, ist dabei. Seine Frau Sandra Gagó kam etwas später und vergaß in aller Eile sogar, das Taxi zu bezahlen.Nadals Trainer- und Ärztestab Francisco Roig, Alberto Costa und Carlos Costa wurden gesichtet. Zu den Gästen zählen auch die Tennisspieler Pablo Andújar, Juan Mónaco und Marc López. Mit Letzterem hat Nadal 2016 im Doppel Olympia-Gold geholt. Nadal lieh López für die Fahrt nach Pollença sogar seinen Aston Martin.Außerdem wurden Richard Mille, der Nadals 800.000 Euro teure Uhr entwarf, Jordi Robert, Nadals Verbindungsmann zum Sportartikelhersteller Nike, und der im Königshaus bekannte Unternehmer Manuel Piñera Gil-Delgado gesichtet.Stichwort Königshaus: Zur Gästeliste soll angeblich auch Altkönig Juan Carlos und Gemahlin Sofia gehören. Beide wurden noch nicht gesehen. Die Medien spekulierten auch über eine Teilnahme von den Sportstars Cristiano Ronaldo und Pau Gasol, mit denen Nadal gemeinsam ein Restaurant führt. Doch beide können durch Spiele mit ihren Clubs wohl nicht an der Hochzeit teilnehmen.Laut Medienberichten muss auch Roger Federer passen. Dies dürfte Nadal schmerzen. Schließlich ist der Schweizer ein enger Freund. Dafür hat der 38-Jährige in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass er nach seiner Karriere geren im Auftrag der Nadal-Stiftung Kinder trainieren möchte. /rp