Karten für einen Kinoabend mit Uwe Ochsenknecht gewinnen

Es ist der knallbunte gute Laune Film des Jahres. Das Inselradio präsentiert den neuen Musical-Film „Ich war noch niemals in New York" mit den Hits von Udo Jürgens (1934–2014) am Samstag (2.11.) ab 20 Uhr im Kino Rivoli in Palma. Mit dabei ist auch Mallorca-Fan Uwe Ochsenknecht, der für seine Rolle als singender Eintänzer und verschmitzter Heiratsschwindler Otto für den Bambi (Verleihung: 21. November) nominiert ist. „Ich freue mich sehr auf den Abend im Rivoli, ein tolles 50er-Jahre Kino, das hervorragend zu dem Musical passt", sagt er der MZ.

Die Karten können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Die Mallorca Zeitung verlost einmal zwei Karten für den Abend. Schreiben Sie bis Freitag (1.11.), 12 Uhr, eine Mail an preise@mallorcazeitung.es, Stichwort: New York. Weitere Karten gibt es beim Inselradio: kino@inselradio.com

Besonders Uwe Ochsenknecht hat für seine Gesangskünste gute Kritiken in Deutschland bekommen. „Ich singe ja schon, seit ich 10 Jahre alt bin." Mit Musikerkollegen tritt er immer mal wieder in der Bar Sa Cova in Santanyí auf, die er zusammen mit einem Freund betreibt.

Der Film ist in Deutschland am 17. Oktober angelaufen. Nach der Vorführung im Rivoli findet ein kleines Get-together statt. „Wenn da ein Klavier herumsteht, könnte ich mir vorstellen, das wir den einen oder anderen Song singen." Wer von den Schauspielern sonst noch kommt, ist noch nicht ganz klar, Darsteller Pasquale Aleardi, der den Bordzauberer Costa spielt, hat sich angekündigt.



Darum geht es in dem Film



Heike Makatsch spielt die selbstverliebte Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg. Ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) verliert nach einem Unfall das Gedächtnis und weiß nur noch, dass sie niemals in New York war und da hin will. Kurzentschlossen schmuggelt sie sich auf einen Ozeandampfer, ihre Tochter folgt ihr. Dort müssen sie als blinde Passagiere erst hart arbeiten und erleben singend einige Abenteuer. /lk