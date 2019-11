Ein Blumenmeer zu Allerheiligen auf Mallorcas Friedhöfen

Zum Feiertag Allerheiligen (1.11.) strömte gefühlt halb Palma zum städtischen Friedhof, um an die verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Traditionell werden an diesem Tag frische Blumen an den Gräbern niedergelegt, man trifft sich mit Freunden und der Familie.

In diesem Jahr war vielerorts das Umbetten der Gebeine des spanischen Diktators Francisco Franco (1892-1975) aus dem Grab im Tal der Gefallenen (Valle de los Caídos) zum Friedhof El Pardo-Mingorrubio ein Gesprächsthema und das dies für den kommenden Wahlkampf ausgeschlachtet wird. Am 10. November finden Neuwahlen statt, da die Bildung einer Regierung gescheitert ist.