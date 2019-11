In der Krypta Santa Cruz in Palma kamen heute Menschen zusammen, um an dem Feiertag Allerheiligen (1.11.) an die Deutschen zu erinnern, welche auf den Balearen-Inseln zu Tode gekommen sind. Die Veranstaltung wurde initiiert vom Deutschen Konsulat auf Mallorca, sowohl die evangelische Pastorin Heike Stijohann als auch der katholische Pfarrer Andreas Falow hielten eine Ansprache.

Andreas Falow erinnerte daran, dass der Mensch häufig denkt, noch alle Zeit der Welt zu haben. Doch dem sei natürlich nicht so und das Ende komme häufig überraschend. Es sei gut, dass heute eine Gemeinde zusammen gekommen ist, da zusammen die Trauer besser bewältigt werden könne.

Dann ergriff Karin Köller, deutsche Konsulin auf Mallorca, das Wort. "Wir gedenken heute den Menschen, die hier gelebt haben, oder auch im Urlaub zu Tode gekommen sind und eigentlich die beste Zeit ihres Jahres verbringen wollten." Sie begann, 244 Vor- und Nachnamen mit Todestag und dem Ort, wo sie zuletzt gelebt haben, vorzulesen. Es sind die Fälle, die zwischen November 2018 und Oktober 2019 auf den Inseln verstorben sind und dem Konsulat und den deutschen Kirchengemeinden gemeldet wurden.

Darunter waren auch prominente Namen wie TV-Auswanderer Jens Büchner, der am 17.11. einem Krebsleiden erlag oder Sänger Costa Cordalis (2.7.), der im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Es wurde auch an die vierköpfige Münchner Familie Inselkammer gedacht, die bei einem Hubschrauberabsturz bei Inca im August gestorben sind.

"Gedenken ist mehr, als nur dran zu denken", sagte Pastorin Heike Stijohann in ihrer Predigt. Die Erinnerungen werden in die Gegenwart zurückgeholt. "Wenn man sagt, ich denke an dich, dann bedeutet das, ich bin bei dir in deiner Angst und Traurigkeit." Hinter jedem vorgelesenem Namen stecke ein einzigartiger Mensch. Es folgte eine Schweigeminute, nach dem Gebet "Vater Unser" ging die Gemeinde auseinander.