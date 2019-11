Uwe Ochsenknecht tritt auf und das Kino tobt

Szenenapplaus, als Uwe Ochsenknecht zum ersten Mal in seiner Rolle als Eintänzer Otto in dem Musical-Film "Ich war noch niemals in New York" auf der Leinwand des Kinos Rivoli in Palma zu sehen war. Der Schauspieler saß im Publikum des vom Inselradio und AXA Anke Sevenster Versicherungen präsentierten Events, auch Schauspieler Pasquale Aleardi war mit dabei, der in dem Film den schwulen Bordzauberer Costa spielt.

Das Kino war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Minutenlang wurde während des Abspanns applaudiert, dann traten Uwe Ochsenknecht und Pasquale Aleardi auf die Bühne, Inselradio-Chef Daniel Vulic moderierte den Abend. "Die größte Belohnung ist es doch, wenn es den Leuten nach dem Film gut geht", sagte Ochsenknecht. "Man muss aufpassen, das Leben nicht zu verpassen und das Glück zu ergreifen, wenn es vorbeikommt. Darum geht es in dem Film." Er sei von den Dreharbeiten begeistert gewesen. "Da kommt man ins Studio und dann steht da ein halbes, riesiges Schiff", sagte er. Das sei schon hollywoodmäßig gewesen. Um für die Effekte Sternenbilder, das Meer, Sonnenuntergänge oder Delphine zu simulieren, war das Schiff von einer grünen Wand umgeben. "Wir Schauspieler hatten unsere Fantasie und eine Windmaschine", so Ochsenknecht.

Der Schweizer Schauspieler Pasquale Aleardi sprach von einer besonderen Stimmung am Set und war froh, sich für den Film entschieden zu haben. "Schwul, mit griechischem Akzent spielen, Singen und Tanzen? Meine Frau hat sofort gesagt, natürlich machst du da mit." Seine Eltern stammen aus Griechenland und Italien.

Die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Pasquale Aleardi singen im Kino Rivoli.

Gesungen und getanzt wurde dann auch nach dem Film. Pasquale Aleardi und Uwe Ochsenknecht sangen im Kinosaal Hits von Udo Jürgens (1934–2014) wie "Griechischer Wein" und das Publikum tanzte im Kino.