Ballermann-Star Isi Glück heiratet Megapark-Chef auf Mallorca

Isi Glück und Carlos Lucio bei der standesamtlichen Trauung am Freitag (8.11.) in Llucmajor.

Mit "Hände hoch Malle" oder "Die Kinder von Malle" hat sich Ballermann-Sängerin Isi Glück an der Playa de Palma auf Mallorca inzwischen einen Namen im Party-Business gemacht. Am Freitag (8.11.) hat die 28-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Isabel Buder-Gülck heißt, auf Mallorca den Chef des Megapark, Carlos Lucio, geheiratet. Die standesamtliche Feier fand am Vormittag in Llucmajor statt, eine freie Trauung folgt am 14. November an einem bisher geheim gehaltenen Ort.

Durchgedrungen sind allerdings bereits ein paar Namen der rund 90 Gäste, darunter Ballermann-Größen wie Ikke Hüftgold oder Lorenz Büffel. Die Party soll an einem Ort rund 30 Minuten vom Megapark entfernt auf Mallorca steigen. Laut der "Bild"-Zeitung soll es allerdings familiär zugehen und keine Trinkgelage wie an der Playa de Palma geben.

Nach Informationen des deutschen Boulevard-Blattes lernten sich Isi Glück und Carlos Lucio im Megapark im Sommer 2017 kennen. "Im Januar 2018 sind wir zusammengekommen", sagte Isi Glück zu "Bild". Ende 2018 habe Lucio ihr dann den Heiratsantrag auf Ibiza gemacht. /jk/lk