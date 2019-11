Die Mallorca Files starten mit hohen Erwartungen

Gerade erst feierten die ersten beiden Folgen der BBC- und ZDF-Serie „Mallorca Files" ihre Premiere auf dem Evolution Filmfest auf Mallorca (25.10.). Ab dem 25. November wird die Krimi-Serie bei dem britischen Sender BBC ausgestrahlt, Co-Produzent ZDF hat noch keinen festen Sendetermin, im Frühjahr soll es laut MZ-Anfrage soweit sein. Aber auch ohne, dass ein breites Publikum die 10-teilige Serie gesehen hat, wird bereits seit Montag (11.11.) an einer Fortsetzung auf Mallorca gedreht.



Julian Looman, der den deutschen Kommissar Max Winter spielt, freut sich laut einer Pressemitteilung der BBC: "Dass wir so schnell eine zweite Staffel bekommen haben, ist eine große Belohnung für all das Herzblut, das wir in die fantastischen Charaktere Max und Miranda gesteckt haben." Sieben Monate wurde an der ersten Staffel gedreht.



Miranda Blake ist der Name der britischen Kommissarin, die an der Seite des deutschen Ermittlers auf Mallorca Verbrecher jagt. Dargestellt wird sie von der britischen Schauspielerin Elen Rhys: "Ich bin absolut begeistert, dass wir zurück auf der Insel sind, um eine zweite Staffel zu drehen." Dies sei nur Dank der Crew und allen Beteiligten möglich. "Miranda Blake muss noch ein paar Verbrechen aufklären", sagte sie. Auf Instagram postete sie ein erstes Foto von ihrem Set-Wohnwagen.





Wie schon im Vorjahr wird die Serie unter der Leitung von Drehbuchautor Dan Sefton (The Good Karma Hospital, Trust Me) entstehen. "Die BBC hat es uns ermöglicht, eine lustige, sexy und einzigartige Serie an einem fantastischen Ort zu produzieren", sagte er. Neben Julian Looman und Elen Rhys sind unter andern die Schauspieler Maria Fernández-Ache (spanische Polizeichefin Ines Villegas) und Denis Schmidt (Max Freund Christian) dabei.Verkauft wurden die Rechte der Serie bereits an Sendestationen in Neuseeland, Tschechien, Dänemark, Norwegen und den USA. In Frankreich wird sie ebenfalls zu sehen sein, wie auch in Afrika und Polen.Bei den Mallorca Files ermitteln die sehr unterschiedlichen Charaktere Miranda Blake und Max Winter gemeinsam. Er ist eher ein Draufgänger, während sie sich als ehrgeizige und karrierebewusste Kommissarin lieber an die Regeln hält. Zwischen den beiden entwickelt sich eine knisternde Beziehung.