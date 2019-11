Mallorca im TV: Jens Büchners Leben aus der Sicht seiner Töchter

Wer war Jens Büchner wirklich? Dieser Frage gehen seine Töchter aus erster Ehe, Jenny (27) und Jessica (24), in einer Dokumentation des Fernsehsenders Vox nach, die anlässlich seines Todestags am 17. November im Fernsehen läuft. Sendetermin ist Samstag (23.11.) ab 20.15 Uhr.

Die jungen Frauen besuchen dabei Orte, an denen ihr Vater gewirkt hat. Ihre Reise beginnt am Zwenkauer See, wo Jens Büchners Heimatort Eythra lag, bevor er dem Braukohletagebau der DDR weichen musste. In Bad Schmiedeberg lebte er als Teenager, schloss die Schule mit der zehnten Klasse ab und absolvierte eine Ausbildung zum Schlosser.

Nach der Wende ließ er sich in Bremen zum Finanzwirt ausbilden. 2010 wanderte Büchner mit seiner damaligen Lebensgefährtin Jennifer Matthias und dem gemeinsamen Sohn nach Mallorca aus, 2011 war er zum ersten Mal bei "Goodbye Deutschland" zu sehen.

2015 lernte er seine spätere Ehefrau Daniela Karabas bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennen, wo er einen Auftritt als Schlagersänger hatte. Sie brachte drei Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung. Büchner und Karabas wurden 2016 Eltern eines Zwillingspärchens, 2017 heirateten sie. Am 17. November 2018 starb Jens Büchner im Alter von 49 Jahren auf Mallorca an den Folgen von Lungenkrebs. /lk