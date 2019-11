Jetzt trödeln auch die Großen auf Mallorca

Es ist eine multikulturelle Erfolgs­geschichte. Seit 2003 organisiert die Deutsche Sonja Visscher zusammen mit der Schweizerin Maria Sciarmella sehr erfolgreich Kinderflohmärkte auf der Insel, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Nun kommt am 1.12. erstmals auch einer für Teenager und Erwachsene hinzu. „Viele Eltern können nach all den Jahren keine Baby- und Kinderkleidung mehr verkaufen, haben aber so einen Spaß daran zu kommen, dass wir ihnen ein neues Angebot unterbreiten ­wollen", sagt Visscher. Wie auch bei den Kinderflohmärkten und anders als bei den mallorquinischen rastros, wie Flohmärkte auf Mallorca genannt werden, sind kommerzielle Verkäufer nicht erwünscht. Es dürfen ausschließlich Hobby-Verkäufer ihre Ware anbieten.

Und die haben mittlerweile einige Erfahrung gesammelt, auch was das Feilschen ­betrifft. „Zu Beginn waren es auf den Kinderflohmärkten viele Deutsche und ein paar Engländer, die verkauft haben. Aber inzwischen überwiegen die spanischen Namen auf der ­Liste", sagt Sonja Visscher. Auch unter den ­Käufern seien viele Spanier hinzugekommen. „Früher wussten die meisten von ihnen überhaupt nicht zu verhandeln. Inzwischen hat sich das gewandelt. Verkäufer und Käufer kommen miteinander ins Gespräch", erzählt sie.

Auf dem neuen Flohmarkt für die „Großen" sollen Kleidung, Schuhe und Accessoires von Teenagern und Erwachsenen angeboten werden. Los geht es am ersten Advent um 10 Uhr direkt neben dem Weihnachtsmarkt im Gewerbegebiet Son Bugadelles bei Santa Ponça. Die Nähe der Flohmärkte zum Weihnachtsmarkt schätzten die Besucher, sagt ­Sonja ­Visscher. „Viele machen daraus einen Fami­lienausflug, indem sie den Flohmarkt mit ­einem Gang über den Weihnachtsmarkt verbinden." Dort gibt es neben Ständen mit Geschenkideen und Weihnachtsdekoration Attraktionen für Kinder, etliche Verpflegungsmöglichkeiten sowie natürlich Glühwein.

Die Kinderflohmärkte finden in diesem Jahr am 24.11. und 15.12. statt. Ab 10 Uhr können Käufer über den Markt schlendern. Dort findet sich alles rund ums Kind. Von Kleidung für Säuglinge und Kinder, über die Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Büchern für jede Altersklasse ist alles dabei.

Wer selbst einen Stand aufbauen will, kann sich noch für den Erwachsenenflohmarkt am 1.12. sowie den Kinderflohmarkt am 15.12. anmelden. Die Standgebühr beträgt 9 Euro. Informationen zur Anmeldung finden sich auf der Facebook-Seite „Rastrillo Todo para niños". Anmeldungen sind auch unter der E-Mail sonja.rastrillo@gmail.com möglich.

„Hinter jedem Flohmarkt steht auch eine Spendenaktion", erzählt Maria Sciarmella, die diesen Aspekt organisiert. 2 Euro der Stand­gebühr gehen an gemeinnützige Organisa­tionen. In diesem Jahr sind das Mallorca Sense Fam, Ángeles sin alas und das Salvation Army Radio. Außerdem geben die meisten Verkäufer ihre nicht verkauften Artikel am Ende als Sachspenden ab.



Kinderflohmarkt in Peguera

Bereits an diesem Wochenende findet ganz in der Nähe, in Peguera, ein weiterer internationaler Kinderflohmarkt statt. Der „Rastrillo Infantil" auf dem Gelände der Grundschule CEIP Xaloc wird von der dortigen Elternvertretung organisiert. Auch hier gibt es von 10 bis 16 Uhr ein breites Angebot an Kindersachen (weitere Informationen auf Facebook unter „Rastrillo Xaloc Paguera" sowie per E-Mail ­unter ­rastrillo.xaloc@yahoo.es).