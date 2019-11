Auf Mallorca stehen die ersten Weihnachtsmärkte an

Auf diesen Weihnachtsmärkten auf Mallorca können Sie sich schon einmal in Weihnachtsstimmung bringen:

La Misericórdia , Plaça del Hospital, 4, Palma, 21. bis 23. November, 11 bis 20.30 Uhr, Tombola mit mehr als 2.000 Preisen, Einnahmen gehen an die Organisation Es Refugi (Essen und Unterkunft für sozial benachteiligte Menschen)

, Plaça del Hospital, 4, Palma, 21. bis 23. November, 11 bis 20.30 Uhr, Tombola mit mehr als 2.000 Preisen, Einnahmen gehen an die Organisation Es Refugi (Essen und Unterkunft für sozial benachteiligte Menschen) Schwedische Kirche , Avenida Joan Miro 113 Bajos, Weihnachtsbasar, 23. und 24. November, 11 bis 20 Uhr, schwedisches Brot, Zimtschnecken, Kerzen, Tombola

, Avenida Joan Miro 113 Bajos, Weihnachtsbasar, 23. und 24. November, 11 bis 20 Uhr, schwedisches Brot, Zimtschnecken, Kerzen, Tombola Santa Ponsa , Gewerbegebiet Son Bugadelles, Veranstaltungsgelände El Molino (Ausfahrt: 17/Santa Ponça), 23. November bis 15. Dezember, werktags: 17 bis 22 Uhr, am Wochenende und 6.12.: 10 bis 22 Uhr, mittwochs Familientag, 24.11., 15.12.: Kinderflohmarkt, 1.12.: Erwachsenenflohmarkt, jeweils 10 bis 16 Uhr

, Gewerbegebiet Son Bugadelles, Veranstaltungsgelände El Molino (Ausfahrt: 17/Santa Ponça), 23. November bis 15. Dezember, werktags: 17 bis 22 Uhr, am Wochenende und 6.12.: 10 bis 22 Uhr, mittwochs Familientag, 24.11., 15.12.: Kinderflohmarkt, 1.12.: Erwachsenenflohmarkt, jeweils 10 bis 16 Uhr Sant Francesc Hotel , Plaça de Sant Francesc, 5, Palma, 26. bis 28. November, 12 bis 20 Uhr, freier Eintritt; 26./27.11., 18.15 Uhr: Workshop personalisierte Siurells (Tonfiguren), Preis: 15 Euro, Anmeldung unter rsvp@hotelsantfrancesc.com

, Plaça de Sant Francesc, 5, Palma, 26. bis 28. November, 12 bis 20 Uhr, freier Eintritt; 26./27.11., 18.15 Uhr: Workshop personalisierte Siurells (Tonfiguren), Preis: 15 Euro, Anmeldung unter rsvp@hotelsantfrancesc.com Innenstadt Palma , Plaça Major, 20. November bis 6. Januar, Plaça d'Espanya, Puerta Pintada, Rambla, Vía Roma, 27. November bis 6. Januar, jeweils 10 bis 21 Uhr, insgesamt 230 Stände, Krippen, Weihnachtsbäume und -Dekoration, Kerzen und Spielsachen

, Plaça Major, 20. November bis 6. Januar, Plaça d'Espanya, Puerta Pintada, Rambla, Vía Roma, 27. November bis 6. Januar, jeweils 10 bis 21 Uhr, insgesamt 230 Stände, Krippen, Weihnachtsbäume und -Dekoration, Kerzen und Spielsachen Bierkönig , Carrer del Pare Bartomeu Salvà, 6, S'Arenal, vom 29. November bis 6. Januar gibt's zusätzlich zum normalen Betrieb an zwei Ständen Glühwein und heiße Schokolade

, Carrer del Pare Bartomeu Salvà, 6, S'Arenal, vom 29. November bis 6. Januar gibt's zusätzlich zum normalen Betrieb an zwei Ständen Glühwein und heiße Schokolade Pueblo Español , Carrer del Poble Espanyol, 55, Palma, 5. bis 15. Dezember, von 12 bis 23.30 Uhr, Eintritt für Erwachsene: 5 Euro (inklusive Glühwein), Kinder unter 12 Jahren: kostenlos

, Carrer del Poble Espanyol, 55, Palma, 5. bis 15. Dezember, von 12 bis 23.30 Uhr, Eintritt für Erwachsene: 5 Euro (inklusive Glühwein), Kinder unter 12 Jahren: kostenlos Son Amar , Ctra. Palma-Sóller, km 10,8, Bunyola, 13. bis 15. Dezember, 17 bis 22 Uhr, mit Eisbahn

, Ctra. Palma-Sóller, km 10,8, Bunyola, 13. bis 15. Dezember, 17 bis 22 Uhr, mit Eisbahn Deutschsprachige Evangelische Gemeinde , Carrer Bellavista H, 3, Pfarrgarten, 14. Dezember, ab 16 Uhr, Adventsmarkt

, Carrer Bellavista H, 3, Pfarrgarten, 14. Dezember, ab 16 Uhr, Adventsmarkt Santa Eugènia , Carrer l'Església, 14. Dezember, 18 bis 23 Uhr, Live-Musik mit Tom Trovador

, Carrer l'Església, 14. Dezember, 18 bis 23 Uhr, Live-Musik mit Tom Trovador Eventfinca , Carrer Vapor Santueri, 370, Portocolom, 14. Dezember, 11 bis 16 Uhr, Advents-Second-Hand-Markt

, Carrer Vapor Santueri, 370, Portocolom, 14. Dezember, 11 bis 16 Uhr, Advents-Second-Hand-Markt Alaró , 14. und 15. Dezember

, 14. und 15. Dezember Asociación Artesanos Solidarios de Mallorca , Calle Blanquerna, Esquina Carrer Ticià, Palma, 14. und 15. Dezember, 10 bis 21 Uhr, afrikanischer Tanz, Origami-Workshop

, Calle Blanquerna, Esquina Carrer Ticià, Palma, 14. und 15. Dezember, 10 bis 21 Uhr, afrikanischer Tanz, Origami-Workshop Rata Market Weihnachtsedition, 14. und 15. Dezember, 10.30 bis 20.30 Uhr, Gremí de Picapedrers, 1, Industriegebiet Son Castelló, über 70 Stände

Weihnachtsedition, 14. und 15. Dezember, 10.30 bis 20.30 Uhr, Gremí de Picapedrers, 1, Industriegebiet Son Castelló, über 70 Stände Countryside Christmas Market , Poligono 1, Parcela 207, Costitx, 15. Dezember, 13 bis 18 Uhr, Eintritt Erwachsene: zehn Euro, 12- bis 18-Jährige: 5 Euro, Kinder unter 12 Jahren: frei

, Poligono 1, Parcela 207, Costitx, 15. Dezember, 13 bis 18 Uhr, Eintritt Erwachsene: zehn Euro, 12- bis 18-Jährige: 5 Euro, Kinder unter 12 Jahren: frei Puerto Portals , 18. Dezember bis 6. Januar, 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr, sonntags geschlossen, über 40 Stände, Eisbahn, Foodtrucks

, 18. Dezember bis 6. Januar, 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr, sonntags geschlossen, über 40 Stände, Eisbahn, Foodtrucks Port Adriano, 20. Dezember bis 7. Januar, 17 bis 20 Uhr, Eis- und Rodelbahn

