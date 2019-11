Die Insel im TV: neue Folge "Goodbye Deutschland - Viva Mallorca"

Alle "Goodbye Deutschland, Viva Mallorca"-Fans sollten es sich am Montagabend (25.11.) auf dem Sofa bequem machen. Vox zeigt um 20.15 Uhr eine neue Folge der Insel-Auswanderer. Neben den Büchners kommen auch die Bodybuilder Caro und Andreas Robens und die schwangere Tamara Gülpen und ihr Ehemann Marco vor.

So fasst der Sender den Inhalt zusammen:

Daniela Büchner ist als Mutter gerade schwer gefordert. Ihre Kinder Volkan und Jada sind in der Schule abgerutscht. Und die 19-jährige Joelina hält sich nach dem Schulabbruch vor einem Jahr mit Gelegenheitsjob über Wasser. Sie träumt von einer Ausbildung zur Kosmetikerin. Am liebsten in Deutschland. Als sie Mutter Daniela davon berichtet, eskaliert die Situation.

Auswanderin Jenny Matthias beendet auf Mallorca die Saison mit einer großen Party. Beruflich blickt die Boutiquebetreiberin auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Nie lief es besser als 2019. Privat war es ein schwieriges Jahr. Der Tod ihrer großen Liebe Jens war nicht einfach zu verkraften. Jenny geht es gar nicht gut.

Nach Mallorca auswandern und wie Gott in Frankreich leben. Im Idealfall in einem Haus am Meer. Davon träumen viele Deutsche. Für die Wuppertalerin Caro und ihrem Ehemann Andreas Robens geht dieser Wunsch in Erfüllung. Doch mit dem Einzug in ihr Traumhaus am Meer schießen die monatlichen Ausgaben in die Höhe. Und das macht Andreas Angst. Haben sich die Bodybuilder verhoben? Andreas ist macht sich auf die Suche: nach Sparmaßnahmen und neuen Geldquellen auf der Insel.

Für eine andere Auswanderin läuft der Countdown. Noch 48 Stunden, dann fliegt Tamara Gülpen nach Deutschland. Denn dort soll in sechs Wochen ihr Baby zur Welt kommen. Ehemann Marco hat entschieden, erst einmal nur für ein paar Tage mit Tamara nach Deutschland zu fliegen. Um sich dann wieder um die Geschäfte auf der Insel zu kümmern. Die letzten Wochen bis zur Geburt muss Tamara also größtenteils alleine überstehen. Und das macht ihr Angst.

Das Leben von Sandra Scheack und Gregor Biewendt steht gerade Kopf. Die Auswanderer sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Der Familie zuliebe will Gregor im Job kürzer treten und seinen Fish-Spa-Salon früher schließen. Doch reichen die Einnahmen dann noch aus, um eine vierköpfige Auswandererfamilie zu ernähren?

Auch Patrick hatte einmal eine Familie. Doch die ist zerbrochen. Und er flüchtete nach Mallorca. Der KFZ-Mechaniker haust in einem alten Bus und schlägt sich seit Jahren auf der Insel alleine durch. Mit Straßenmusik. 15 Euro braucht Patrick, um über den Tag zu kommen. Doch die erreicht er nicht immer. Und dann? Patrick hat einen Traum: einen Job ergattern und sich von dem Geld ein Wohnmobil kaufen. Gelingt ihm das? /sw