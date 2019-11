Harald Glööckler will sich von Jürgen Drews die Mallorca-Krone zurückholen

Der deutsche Modedesigner Harald Glööckler liebäugelt mit der Mallorca-Krone und will einen Ballermann-Hit landen. In einem Interview mit "Bild" bestätigte er, dass der Song "VIP" heißen soll und in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Mike Rötgens entstehe. Bei entsprechendem Erfolg plane er auch Live-Auftritte an der Playa de Palma.

Glööcklers Markenzeichen ist die Krone. Dass er nun auch auf die Krone von Jürgen Drews schielt, wurde in dem Interview deutlich: "Den König von Mallorca gibt es ja schon", sagte er "Bild". Vielleicht könne er ja der "Köönig" werden.

Mit Drews zusammen sei er schon 1994 im Königsmantel samt Krone aufgetreten. "Kurz darauf wurde dieser Look zum Markenzeichen von Jürgen Drews. Ich finde, es ist an der Zeit, dass ich mir die Krone zurückhole", so Glööckler, der mit bürgerlichem Namen Harald Glöckler heißt. /tg