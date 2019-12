Bilder einer Auszeichnung: Verleihung der MZ-Journalistenpreise 2019

Im Rahmen eines Abendessens im "El Tapas de Flanigan" in Palma hat die Mallorca Zeitung am vergangenen Freitag (29.11.) ihre Journalistenpreise 2019 vergeben. Joan Serra, stellvertretender Verlagsdirektor von Prensa Ibérica, des Mutterhauses der Mallorca Zeitung, vergab den Preis für die beste Print-Berichterstattung über die Insel an Shelina und Bodo Marks für ihre in der "Jungle World" erschienene Reportage "Holpriges Gedenken" über die Vergangenheitsbewältigung auf Mallorca (hier geht es zu der Reportage).

Die Gewinnerinnen in der Kategorie "Fernsehen/Radio/Print", Julia Schade und Sabrina Nitsche, konnten bei der Preisverleihung nicht dabei sein, weil sie unter Hochdruck die Weihnachtssendungen der Gartensendung "Querbeet" des Bayerischen Rundfunks vorbereiten müssen. In dieser Sendung war auch ihr Gewinnerbeitrag "Gärten auf Mallorca" ausgestrahlt worden. Ihr Weihnachtsgeschenk hätten sie ja dieses Jahr schon bekommen, freuten sich Julia Schade und Sabrina Nitsche in einer Videobotschaft. Den von Joan Vallori im Namen von Mallorcas Inselrat überreichten Preis nahm Erika Könn entgegen. Ihre Arbeit war wie auch die anderer Gärtner und Landwirte in der Sendung vorgestellt worden (die beiden Teile von "Gärten auf Mallorca" finden Sie hier und hier).

Die Entscheidungsfindung der Jury erläuterte MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen. Mit den im zweiten Jahr verliehenen und von der Fundació Mallorca Turisme unterstützten Preisen werden in deutschsprachigen Medien veröffentlichte Beiträge ausgezeichnet, die über die häufig verbreiteten Klischees der beliebten Urlaubsinsel hinausgehen und der vielschichtigen Realität der Insel gerecht werden.