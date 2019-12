Lionel Richie gibt im Sommer Konzert in der Stierkampfarena von Mallorca

Lionel Richie gibt im Sommer Konzert in der Stierkampfarena von Mallorca Foto: Eva Rinaldi

Das erste große Konzert auf Mallorca im kommenden Jahr steht fest: Am 29. Juli 2022 soll der US-Soul-Sänger Lionel Richie die Stierkampfarena von Palma füllen. Das kündigte am Montag (2.12.) der Konzertveranstalter LegendsVIP an.

Die Karten sollen ab 55 Euro kosten und demnächst in den Verkauf gehen. VIP-Tickets gibt es für 144 Euro.