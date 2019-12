Endlich die spanische Weihnachtslotterie verstehen

Sie haben noch kein Los? Dann wird es langsam Zeit. Der Countdown zum 22. Dezember läuft. Dann werden Schüler des Madrider Colegio San Ildefonso, einem ehemaligen Waisenhaus für Jungen, das heute eine Schule für schwer erziehbare Kinder ist, wieder die Preise der Weihnachtslotterie (Sorteo de Navidad) ziehen. Da zuvor fast jeder Einwohner Spaniens teilweise viel Geld in diese Sonderziehung der Lotería Nacional investiert hat, hoffen alle, dass die Kleinen die Zahlenkombinationen ihrer Lose irgendwann laut vorträllern. Über dreieinhalb Stunden dauert das Spektakel. Neben dem Hauptgewinn gibt es auch etliche Trostpreise. Die Gewinnchancen bei der hinsichtlich der auszuschüttenden Gesamtsumme größten Lotterie der Welt sind vergleichsweise hoch.

So man denn den Überblick behält: Die Lotterie basiert auf Losen mit fünfstelligen Nummern. Da sind zunächst einmal die teuren Lose (billetes), die je 200 Euro kosten und daher meist als Zehntellose (décimos) à 20 Euro gekauft werden. Wegen der hohen Nachfrage gibt es jede der 100.000 möglichen Losnummern zudem 170-mal. Das sind dann die so­genannten series. Wer sich eine komplette ­Nummer sichern will, müsste dafür also 34.000 Euro zahlen (170 x 200 Euro).

Der Hauptgewinn mit fünf Richtigen wird el gordo, der Dicke, genannt. Für ihn gibt es dieses Jahr vier Millionen Euro (also 400.000 Euro pro Zehntellos). Häufig wird diese Summe noch weiter aufgeteilt. Zum einen bilden sich über Stammtische, Arbeitskollegen, Familien oder Freundeskreise Los-Kaufgemeinschaften. Zum anderen reservieren sich Vereine, Schulklassen oder Restaurants Losnummern und verkaufen sie in ihrem Umfeld als Gewinn­beteiligung (participaciones). So kommt es, dass am 22. Dezember im Fernsehen oft ganze ­Dörfer zu sehen sind, wie sie auf der Straße ­feiern und die Korken knallen lassen. Neben dem Hauptgewinn werden auch noch 1.794 weitere Preise gezogen. Weitere Preise gibt es für ­Annäherungen an die Zahlenkombination des Hauptpreises. Und schließlich: Wer die­selbe Endnummer wie die des Hauptpreises auf dem Los stehen hat, erhält zumindest ­seinen Einsatz zurück (reintegro).

Die Gesamtausschüttung der Lotterie ­beträgt rund 3,4 Milliarden Euro, 70 Prozent des Verkaufserlöses. Der Rest, abzüglich der ­Kosten, geht an die öffentliche Hand. Der Durchschnitts-Mallorquiner ist übrigens ­verhältnismäßig losmüde. 2018 gab jeder ­Balearen-­Bewohner nur rund 39 Euro für die Lotterie aus. Spanienweit waren es rund 60 Euro. Lose können noch bis kurz vor der ­Ziehung inselweit in den Filialen von „Loterías y Apuestas del Estado" erworben werden. ­Bislang ist der Hauptgewinn 13-mal an die ­Balearen gegangen. Erst 2018 gab es einen Geld­regen auf Mallorca: In Palma de Mallorca, Inca, Cala Ratjada, Arenal und Can Picafort freuten sich Insulaner über die Sieger-Nummer 03347.



Zahlenspiele, um mitreden zu können