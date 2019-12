Advent auf Mallorca ist, wenn Weihnachtsfrauen fröhlich in der Reihe tanzen

Diese junge Weihnachtstradition gehört schon fest in den Adventskalender auf Mallorca: Rund 1.200 Line-Dance-Fans trafen sich am Sonntag (15.12.) auf dem Born-Boulevard in Palma de Mallorca, um im Weihnachtsmannkostüm ausgelassen in der Reihe zu tanzen.

Bereits zum fünften Mal hatte zu dieser Aktion das Rote Kreuz Mallorca aufgerufen. Das gute Wetter ließ rund 1.200 Personen aus fast allen Dörfern und Städten der Insel anreisen. /tg