Daniela Büchner und Sonja Kirchberger heiße Kandidatinnen für das Dschungelcamp 2020

Am 10. Januar 2020 ab 21.15 Uhr wird RTL die neue Staffel der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zeigen. Klar ist seit einer neuen Pressemitteilung des Senders auch, dass Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) wie gewohnt den Ekel-Wettberwerb aus Australien moderieren werden. Nur, welche zwölf bemittleidenswerte Kandidaten sich den 24 Stunden laufenden Kameras aussetzen, auf ein wenig Ruhm hoffen und je nach Geheimvertrag eine ordenliche Summe einstecken, wird noch nicht bekannt gegeben.

Dafür aber haut die "Bild"-Zeitung die Namen möglicher Teilnehmer raus, die aller Wahrscheinlichkeit dann tatsächlich im Dschungel landen werden. Auch Mallorca ist in diesem Jahr irgendwie vertreten.

So soll Daniela Büchner mitmachen. Sie wollte schon 2018 angeblich in das Camp ziehen, doch dann starb ihr Mann Jens Büchner nach kurzer Krankheit. Daniela Büchner betreibt auf Mallorca die Faneteria, die sie zusammen mit ihrem Mann eröffnet hatte.

Auch Sonja Kirchberger (54) ist gastronomisch auf der Insel aktiv, sie nennt das Restaurant Ca'n Punta in Portixol ihr Eigen. Die österreichische Schauspielerin ("Die Venusfalle") machte zuletzt Schlagzeilen, nachdem es Streit mit einem Handwerker und der Rechnung für eine Sauna gab. Ob sie wirklich in den Dschungel zieht?

Weiter werden als Kandidaten gehandelt: Claudia Norberg (48), die Noch-Ehefrau von Michael Wendler – der auch im kommenden Jahr wieder am Ballermann auftreten wird. Ex-Boxer Sven Ottke (52), Schauspieler Raúl Richter (32), Marco Cerullo (30, war mal Kandidat bei der "Bachelorette"), Antonia Komljen (21, "DSDS"-Teilnehmerin), Markus Reinecke (50, "Die Superhändler"), Anastasiya Avilova (31, war mal im "Playboy"), Elena Miras (27, "Love Island"), Prince Damien (28, "DSDS") und CDU-Politiker Günther Krause (66). /lk