Darum gibt es die Kollektion von Daniela Katzenberger nicht auf Mallorca

Seit wenigen Tagen bieten die deutschen Filialen von Lidl wieder die Freizeitkleidung der Marke "Uncle Sam" an, die von Daniela Katzenberger entworfen wurden. Auf Mallorca gibt es die Sachen in den Einkaufsmärkten nicht zu kaufen. "Wir sind Teil des spanischen Markes und operieren getrennt vom deutschen Angebot", erklärt Achim Becker, Bereichsleiter für Lidl auf den Balearen. Auch wenn man auf Mallorca viele deutsche Kunden habe, seien im Gesamtmarkt die spanischen Käufer ausschlaggebend. "Und die haben wahrscheinlich noch nie etwas von Daniela Katzenberger gehört", so Becker. Dennoch könne man sich ja mal überlegen, eine Kollektion von Daniela Katzenberger auf Mallorca anzubieten. Generell auszuschließen sei dies nicht, so Becker.

Im Sommer 2018 hatte die 33-jährige Katzenberger ihre erste Mode-Kollektion für Lidl entworfen. Wer einen Blick auf den Instagram-Account der 33-Jährigen wirft, wird schnell feststellen, dass die Farbe Rosa im Leben der Katzenberger keine ganz untergeordnete Rolle spielt.

"Mich hat Mallorca definitiv bei der Farbwahl inspiriert", sagt sie der MZ. "Hier scheint das ganze Jahr die Sonne, und die Menschen hier tragen knallige und bunte Farben. In Deutschland sind die Leute eher zurückhaltend und tragen gerne dunkle Töne, wenn es in Richtung Herbst und Winter geht. Ich finde, der Winter ist schon grau genug und deswegen möchte ich ein wenig Farbe in die kalte Jahreszeit bringen. Und Rosa geht doch immer."

Die Feiertage verbringt sie zusammen mit ihrer Mutter Iris Klein, ihrem Stiefvater, Lucas und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia im Schwarzwald. "Ich finde Weihnachten auf Mallorca nicht so schön. Bei 20 Grad, Palmen und Co. kommt bei mir nicht gerade Weihnachtsstimmung auf", so Daniela Katzenberger.

Es ist das erste Weihnachtsfest nach dem Tod ihres Schwiegervaters Costa Cordalis. Der Sänger starb im Juli im Alter von 75 Jahren in Santa Ponça. Auf Instagram postet sie ein Foto, auf dem ihre heute drei Jahre alte Tochter Sophia auf dem Schoß ihres Großvaters sitzt.

"Das wird das erste Weihnachten ohne dich. Obwohl er schon ein paar Monate im Himmel ist, höre ich ihn immer noch rufen: 'Daaancheeen', wenn ich sein Haus betrete. Seine Stimme in meiner Erinnerung wird nie verstummen", schrieb sie zu dem Bild.