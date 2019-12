Mallorca im TV: "Goodbye Deutschland" - Über Weihnachten auf der Insel

Der TV-Sender Vox zeigt am Montag (23.12.) eine neue Folge "Goodbye Deutschland". Diesmal geht es darum, wie die Auswanderer auf Mallorca Weihnachten feiern. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr.

Im Mittelpunkt der Sendung steht einmal mehr die Büchner-Kneipe "Fanateria" in Cala Millor. Diese läuft auch nach dem Tod von Jens Büchner vor einem Jahr weiter. Witwe Daniela muss sich um fünf Kinder kümmern und hat langsam Heimweh. Obwohl sich Danni und ihre Kinder nach vier Jahren Mallorca auf der Insel zu Hause fühlen, wird der Wunsch nach Veränderung immer lauter, heißt es in der Programmankündigung.

Die Gastronomen Peggy Jerofke und Steff Jerkel wollten bei der "Fanateria" nicht mitmachen. Jetzt wissen sie nicht so richtig, was sie tun sollen. Zudem finden sie Weihnachten auf Mallorca nicht so prickelnd.

Die Gülpens hingegen sind bei der "Fanateria" eingestiegen. Sie stehen kurz vor der Geburt ihres Sohnes. Tamaras größte Angst: dass der Kleine zu früh auf die Welt kommt und Ehemann Marco dann nicht da ist. Denn der Auswanderer muss sich bis kurz vor dem Stichtag um die Geschäfte auf Mallorca kümmern und unter anderem das Closing der Faneteria organisieren.

Bleiben noch die Robens. Die wollten ein Fitnessstudio an der Playa de Palma aufmachen und haben damit so ihre Problemchen. /rp