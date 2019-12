TV-Tipp: "Kreuzfahrt ins Glück" nach Menorca

Freunde der leichten Unterhaltung kommen auch im neuen Jahr wieder voll auf ihre Kosten, wenn am Neujahrstag eine Doppelfolge des "Traumschiff" ansteht. Nach der regulären Sendung gibt es um 21.45 Uhr ein Spin-Off, das zum Teil auf Menorca gedreht wurde. Für die "Kreuzfahrt ins Glück" war ein Team im Juli auf der Nachbarinsel von Mallorca, um mehrere Szenen zu drehen. Die Handlung hat das Zeug zu einer Komödie und endet wie üblich in einem Kuddelmuddel.

An Bord lassen sich diesmal zwei Paare trauen, die dann praktischerweise direkt auf dem Weg in ihre Flitterwochen sind. Kaum klischeehaft hat sich zuvor ein bereits als Stammgast des Kreuzfahrtschiffs in Erscheinung getretener älterer Herr in seine Bordstewardess verliebt. Die Kinder des ehemaligen Oldtimer-Rennfahrers, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, sind gegen die Verbindung, schaffen es aber nicht, sie zu verhindern.

Noch schräger wird es beim zweiten Paar - Catalina und Mark. Wir zitieren von der Seite des ZDF: "Braut Catalina scheut davor zurück, ihrem Mark - einem Diplomatensohn aus allerbestem Hause - ihre unbestritten entzückenden, aber auch sehr unkonventionellen 'Hippie-Eltern' vorzustellen, die seit vielen Jahren als Sextherapeuten und Kamasutra-Masseure auf Menorca leben und arbeiten." Catalina rechnet übrigens damit, dass das Schiff Mallorca statt Menorca ansteuert. Man kann sich ja mal vertun.

Und das war noch nicht alles. Die weiteren Irrungen und Wirrungen hier aufzuzählen, würden allerdings den Rahmen sprengen. Wer sich für den Ausgang der Story interessiert, sollte am 1. Januar um 21.45 Uhr das ZDF einschalten. /jk

Traumschiff ins Glück, 1. Januar 2020, 21.45-23.15 Uhr im ZDF