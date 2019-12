Fromme Messbesucher ärgern sich über Dixi-Klos vor der Kirche

Dass weltliche Klänge und Bräuche ab und zu den Kirchgang stören, daran haben sich die frommen Christen in Son Servera auf Mallorca schon lange gewöhnt. Schließlich eignet sich der Kirchplatz auch hervorragend zum jugendlichen Fußballspiel. Aber stinkende Dixi-Klos an der Kirchenmauer, feuchtfröhlich feiernde Kneipenbesucher während der heiligen Christmette an Heiligabend - das brachte das Fass, oder besser gesagt den Pott, zum Überlaufen.

Denn in Son Servera prallen am 24. Dezember zwei Traditionen aufeinander: Zum einen feiern die Christen in dieser Nacht - Heiligabend genannt - seit Jahrhunderten die Christmette zur Geburt ihres Heilands Jesu Christi. Die zu nächtlicher Stunde stattfindende Messe ist neben der Ostermesse eine der wichtigsten Feiern des Kirchenjahres.

Zum anderen startete ein Wirtshaus am Kirchplatz vor einigen Jahren eine zweite Tradition, die zwar deutlich jünger ist und bislang weniger Menschen anzieht, dafür aber jedes Jahr größer wird: Zum sogenannten Heilignachmittag (Tarde Buena) in der Bar dicht neben der Kirche treffen sich jährlich mehr weihnachtsmüde Menschen, die auf Kerzen, Weihrauch und Abendessen im Familienkreis verzichten, um stattdessen Bier zu trinken und zu lauter Musik zu tanzen. Die Feier zieht inzwischen auch Menschen aus den umliegenden Inseldörfern an, sodass weder die Kneipentoiletten noch die aufgestellten Dixi-Klos ausreichten und viele Besucher einfach an die Mauer einer kleinen Sackgasse pinkelten. Um das Fass endgültig zum Überlaufen zu bringen, floss das gelbe Rinnsal dicht am etwas tiefer gelegenen Eingang der Kirche zusammen.

Pater Jaume Mercant sah sich jedenfalls gezwungen, die Christmette mit folgenden Worten zu beginnen: "Ich müsste das wohl nicht tun, aber irgendwie möchte ich mich dafür entschuldigen, dass wir die Christmette mit Partygeräuschen im Hintergrund feiern müssen und weil sie uns zwei Toiletten vor den Kircheneingang gestellt haben. Ich glaube, das passiert in keiner anderen Kirche auf Mallorca", sagte der Priester vor der eigentlichen Weihnachtszeremonie. Dabei nutzte Mercant auch die Tatsache, dass die Christmette live im mallorquinischen Fernsehen übertragen wurde. Die Sozialisten im Rathaus bat er, dass sie sich doch bitte nicht nur um die Leute "außerhalb der Kirche sorgen sollen, sondern auch die innerhalb der Kirche".