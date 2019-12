Menschen, die das Leben auf Mallorca bereichert haben

Damià Seguí baggerte Mallorca zur Volleyballelite

Das Engagement des Unternehmers Damià Seguí für den Volleyball auf Mallorca begann vor knapp 50 Jahren. Als er 1970 den Club Son Amar gründete – ihm gehörte auch die gleichnamige Showbühne – war er dort Spieler, Trainer und Schiedsrichter zugleich. „In Paris habe ich Netz und Ball gekauft und alles nach Mallorca mitgebracht", so Seguí. Mit seiner Belegschaft der Showbühne Son Amar begann er, Volleyball zu spielen. Son Amar Palma wurde zu einem echten Spitzenclub: Sieben Liga-Titel, sechs Pokalsiege und Teilnahmen an der WM der Clubs machten Son Amar zum erfolgreichsten Volleyball-Verein des Landes. So drückend war die Überlegenheit, dass sich Real Madrid dazu entschloss, sein Team aus der Superliga abzumelden.1991 löste Seguí den Verein auf, später trennte er sich auch von der Showbühne – aber nicht vom Volleyball. Zwischen 2003 und 2008 führte er CV Pòrtol zu drei Liga-Titeln und zwei Pokalsiegen. Und 2016 glückte ihm mit der Dorfmannschaft aus Esporles der Aufstieg in die Superliga. Dort gewann das Team unter dem Namen Can Ventura Palma Meisterschaft und Pokal. Im Sommer 2017 zog sich Seguí aus gesundheitlichen Gründen zurück. Der Nachfolgeclub Urbia Palma spielt weiterhin erfolgreich in der Eliteliga. Am 3. Januar ist Damià Seguí 83-jährig in Palma gestorben.



Marina Schwezova machte Kunst erst möglich



Voller Energie war Marina Schwezova, als die MZ sie und ihren Mann, den Maler Nils Burwitz, im Januar 2019 in ihrem Haus in Valldemossa besuchte. Eine Ausstellung von Burwitz in Pollença stand bevor. Marina Burwitz hatte schon alles vorbereitet. Sie war eine „force of nature", eine Urkraft, fungierte als Managerin, Verlegerin und Archivarin für ihren Mann. „Ich hatte nie Interesse an Kochen und Putzen", sagte sie. Und fast schien es, als wäre sie die Interviewte. Voller Leidenschaft erzählte sie Geschichten und erklärte das künstlerische Universum von Nils Burwitz, während der Maler selbst eher still neben ihr saß.

Marina Schwezova und ihr Mann Nils Burwitz. FOTO: PRIVAT

Marina Ariadna Vladimirovna Schwezova de Burwitz kam als Tochter von russischen Immigranten am 20. November 1939 im südafrikanischen Potchefstroom zur Welt. Sie studierte Kunst an der Universität im Westkapland und machte einen Abschluss als Hochschullehrerin. 1965 heiratete sie den Maler Burwitz. Als sich die politische Situation in Südafrika zuspitzte, zog das Paar 1976 nach Mallorca. Nach mehreren Jahren im Schuldienst wechselte Marina zur französischen Fluglinie UTA, wo sie in der PR-Abteilung arbeitete. Sie war wie geschaffen für einen internationalen Job. Neben ihrer Muttersprache, einem „kultivierten Russisch", wie sie stets betonte, sprach sie sechseinhalb weitere Sprachen. Marina Schwezova ist am 6. Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben.



Niki Lauda flog uns in den Urlaub

Wie er denn auf die Insel gekommen sei, fragte die MZ im August 2005 Niki Lauda. „Als Pilot natürlich", antwortete der ehemalige Formel-1-Rennfahrer. Mit seiner Airline Niki betrieb der Wiener damals ebenso wie die mit ihm verbündete Air Berlin ein Drehkreuz für die Weiterflüge auf das Festland oder nach Portugal. Als Unternehmer erlebte Lauda Höhen und Tiefen, blieb aber immer im Geschäft, beispielsweise mit seiner ersten Fluglinie Lauda Air, die er Ende der 90er-Jahre verkaufte. Oder mit der von ihm 2002 gegründeten „Fly Niki", bei der Lauda 2011 ausstieg, bevor sie im Dezember 2017 mit Air Berlin in die Insolvenz ging. Stets bewies Lauda Kampfgeist: Im Januar 2018 übernahm er die insolvente Fly Niki unter dem Namen Laudamotion erneut, brachte sie als Mallorca- Flieger an den Start – und verkaufte sie wenig später an Ryanair. 34 Jahre ist es her, dass der dreimalige Formel-1-Weltmeister (1975, 1977, 1984) seine Rennfahrerkarriere beendete. Die Älteren mögen sich an die Fernsehbilder aus dem Jahr 1976 erinnern, als Lauda, nur ein Jahr nach seinem ersten Weltmeisterschaftssieg in der Formel 1 am Nürburgring schwer verletzt aus seinem brennenden Rennwagen gerettet werden musste. Der Unfall zeichnete Lauda sein Leben lang. Am 20. Mai ist der berühmte Österreicher im Alter von 70 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.

Aina Moll belebte die katalanische Sprache