Mallora im TV: SWR wiederholt "Verstehen Sie Spaß?"-Spezial

Tim Mälzer hält die Kochlöffel gerne selbst in der Hand. Doch gegen eine eigensinnige Hauswirtschaftslehrerin hat er absolut keine Chance. Foto: SWR, Fabian Hensel

Wer die Spezialausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" im August verpasst hat, kann am Sonntag (5.1.) um 20.15 Uhr erneut einschalten. Moderator Guido Cantz präsentiert die Show von Mallorca aus. Gäste sind unter anderem Tim Mälzer, Beatrice Egli, Mark Foster, Hans Sigl und Otto Waalkes.

Die Moderationen mit Guido Cantz für die vorproduzierte Sendung hat der Sender in der Zeit vom 8. bis 11. Juli auf Mallorca produziert.

Auf dem Programm stehen "Die lustigsten 20 Filme mit der versteckten Kamera aus dem letzten Jahr". Prominente sind entweder als Lockvogel im Einsatz oder tappen selbst in die Falle.

Wer am Sonntag lieber zum Drei-Königs-Umzug gehen will und nicht einschalten kann, findet die Sendung auch in der Mediathek des Senders. /sw