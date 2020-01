"Goodbye Deutschland": So geht es den Mallorca-Auswanderern

Am Montag (20.1.) ist wieder "Goodbye Deutschland"-Tag. Alle Fans des Auswandererformat können sich um 20.15 Uhr auf Vox, ob in Deutschland oder auf Mallorca, eine neue Folge anschauen.

Eine der Protagonistinnen ist Carola Kramer. Carolas Wohnung steht auf einem Privatparkplatz in Arenal. Es ist ein alter, umgebauter Geldtransporter. Ohne Job, ohne Geld, ohne fließendes Wasser versucht die Auswanderin jeden Tag aufs Neue zu überleben. Dabei war sie mal die berühmteste Promoterin der Insel, die heimliche Königin des Nachtlebens. Wie konnte es soweit kommen? Und wie geht es weiter für Caro im Geldtransporter?

Auch von Caro & Andreas Robens gibt es Neuigkeiten: Die Bodybuilder haben sich unsterblich verliebt. In Bulli, eine kanarische Dogge. Sie nehmen den Hund bei sich auf. Es ist eine Entscheidung, die sie bitter bereuen und teuer bezahlen werden. Denn Bulli hat ein Problem mit den beiden Hunden der Bodybuilder.

Und dann ist da noch Familie Koch: Sie investiert in die Zukunft ihrer vier Kinder. Die Kochs besitzen bereits ein Hotel und ein Restaurant in Arenal. Jetzt eröffnen sie noch ein weiteres Restaurant in bester Lage. Doch geht der Plan auf? Vier Kinder, drei Geschäfte - die Kochs müssen erfinderisch sein, alles unter einen Hut zu bringen.

Dann nicht vergessen: Montagabend (20.1.), 20.15 Uhr, Vox. /sw