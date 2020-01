So verbringt das Paar Schweinsteiger-Ivanovic ein Mallorca-Wochenende

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bei einem Ausflug in die Serra de Tramuntana.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic schauen auch als Ehepaar regelmäßig auf Mallorca vorbei. Am Wochenende (25./26.1.) sind der frühere Fußballstar des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft und die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis auf der Insel aufgeschlagen. Ivanovic postete dabei fleißig von den gemeinsamen Unternehmungen.

Ein Foto zeigte das Paar bei einem Ausflug in die Serra de Tramuntana mit dem Mittelmeer im Hintergrund. In einem anderen Post sieht man die beiden am Passeig Sagrera unterhalb der Kathedrale von Palma de Mallorca.

Nachdem das Paar 2016 geheiratet hatte und inzwischen mit Luka einen gemeinsamen Sohn hat, kommt die Familie häufig nach Mallorca. Ana Ivanovic besitzt eine Immobilie in Palmas Nobelvorort Son Vida. /jk