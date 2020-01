Eine große Mallorca-Schnecke zum Geburtstag des Königs

Die königliche Schmalzschnecke ging am Mittwoch (29.1.) auf den Weg.

Die königliche Schmalzschnecke ging am Mittwoch (29.1.) auf den Weg. Foto: DM

Der Bund der spanischen Monarchisten auf den Balearen schickt dem spanischen König Felipe VI. süße Geburtstagsgrüße von der Insel Mallorca. Eine am Mittwoch (29.1.) frisch gebackene Ensaïmada von einem Meter Durchmesser soll am Donnerstag (30.1.) auf dem Gabentisch im Königspalast in Madrid liegen. König Felipe wird 52 Jahre alt.

Wie der Sprecher der Monarchistischen Gesellschaft, José Fernández, erklärte, werde die inseltypische Schmalzschnecke von einem Glückwunschschreiben begleitet. Und das Verschicken der süßen Grüße wolle man von nun an zu jedem 30. Januar wiederholen. Die Monarchistische Gesellschaft hat auf Mallorca und den Nachbarinseln 330 Mitglieder. /tg