Am Ballermann gibt es einen Babyboom

Es ist mehr als nur ein Bauchgefühl: An der Playa de Palma wächst die nächste Generation der Ballermann-Stars heran. Einige Babys sind erst kürzlich geboren worden, ein paar sind noch unterwegs.

So freut sich Patrick Lorenz (28) darauf, in wenigen Tagen zum dritten Mal Vater zu werden. Der „Goodbye Deutschland"-Teilnehmer betreibt in der zweiten Line der Playa das „Crazy Curry Wursthaus" und nutzt die Wintersaison, um bei seiner Familie in Frankfurt am Main zu sein. Seine Frau Anja (34) lebt dort mit den gemeinsamen Kindern Damian (6) und Ewelina (3). „Das neue Kind war nicht geplant, unsere Familienplanung war abgeschlossen", sagt er. Doch dann seien sie beim Opening in Bulgarien gewesen...

Die räumliche Trennung im Sommer fällt dem Unternehmer schwer. „Ein wichtiger Grund, warum sie in Frankfurt bleibt, ist die Nähe zu den Eltern." Zurück nach Deutschland zu ziehen, kommt für ihn nicht infrage. „Wenn alles gut geht mit den Lizenzen, eröffnen wir im Mai eine Wurstbude in Magaluf. Und ich plane, ein Steakhaus zu eröffnen." Am liebsten in Port Adriano.

Ebenfalls ein Baby unterwegs ist bei Sarah Joelle Jahnel (30). Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und Ballermann-Sängerin hat vor wenigen Tagen eine Babyparty auf dem Rheinschiff „Rhein Roxy" in Köln gefeiert und ließ ihre Fans auf Instagram daran teilhaben.

In fünf Wochen erwartet sie ein Mädchen: Lia Faé Agnes. „Der Name Lia bedeutet die Löwenstarke, Faé die Schicksalhafte, und Agnes hieß meine Oma, die vor knapp einem Jahr von uns ging", sagte sie der „Bild"-Zeitung. Ob sich ein großer Teil ihrer Zukunft am Ballermann abspielen wird, ist ungewiss. Der Megapark hatte sich nach einem Streit von ihr getrennt.

Mit Sicherheit wird dagegen Melanie Müller im Bierkönig und Oberbayern wieder auftreten. Für ihre Tochter Mia Rose wird es die dritte Saison, Baby Matty kam am 6. Oktober 2019 zur Welt. Eine Babypause gönnt sie sich nicht. „Wenn der Elefant nicht kann, funktioniert der Zirkus nicht", sagt sie.

Zurzeit begleiten sie die Kinder zu Auftritten in der Après-Ski-Saison. „Wir gönnen uns ein schönes Hotel und verbringen dort ein paar Tage zusammen", sagt sie. Immer mit dabei ist auch ihr Mann Mike Blümer (54) oder eine Nanny, die sich während der Auftritte um die Kleinen kümmern.

DJ Düse hat am Wochenende (25.1. bis 26.1.) seinen 46. Geburtstag im Deutschen Eck gefeiert, mit dabei waren „2.000 Leute", seine Lebensgefährtin Lisa (37) hat sich derweil um Töchterchen Marie-Luise (4 Monate) gekümmert. „Sie ist schon fünfmal geflogen", sagt der stolze Papa.

Die meiste Zeit verbringen sie im Winter in Deutschland, er sei schwer verliebt in seine kleine Tochter „das haut einen richtig um." Zum Closing im Bierkönig hatte er Lisa einen Heiratsantrag gemacht. „Damit lassen wir uns aber noch Zeit."

Die „Goodbye Deutschland"-Teilnehmer Tamara (27) und Marco Gülpen (54) haben bereits 2018 geheiratet. Sohn Giulio kam am 18. September zur Welt. Sie betreiben am Ballermann das Hostel Playa de Palma und wohnen auch dort in der Nähe. „Wir suchen gerade in der Nähe ein etwas ruhigeres Haus oder Appartement", sagt Marco Gülpen.

In der kommenden Saison werden sie auch wieder die Büchner-Faneteria in Cala Millor betreiben. „Da meine Frau ausfällt, suche ich jemanden fürs operative Geschäft."

Apropos heiraten, auch Isi Glück hat erst kürzlich ihrem Carlos das Jawort gegeben. Ist da vielleicht etwas im Kommen? „Wer weiß, in fünf oder sechs Jahren vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Im Moment ist unser Leben mit unseren zwei Hunden sehr erfüllt."